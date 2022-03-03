新华社布鲁塞尔3月2日电（国际观察）地缘政治风险推高通胀 欧洲经济复苏进程受阻

新华社记者康逸 郭爽

欧盟统计局2日公布的初步统计数据显示，受能源价格大幅上涨影响，2月欧元区通胀率持续攀升，按年率计算达5.8%，再创历史新高。分析人士指出，近期乌克兰危机持续升级将进一步推高通胀水平，影响欧洲经济复苏进程。

本轮通胀很大程度上归因于近期不断飙升的能源价格，而地缘政治风险进一步加剧这一趋势。数据显示，2月欧元区能源价格同比大幅上涨31.7%。不断攀升的能源成本削弱了家庭购买力，侵蚀了企业利润，也打压了投资，还可能影响其他商品和服务价格，尤其是食品价格。

俄罗斯是主要石油和天然气生产国，西方国家对俄制裁不断升级引发市场对俄能源供应可能中断的担忧，给国际能源价格带来持续上行压力。2日上午，伦敦布伦特原油期货价格突破每桶110美元，荷兰所有权转让中心（TTF）基准天然气期货价格盘中创历史新高，预计短期内还会进一步上涨。

经济学家预计，随着乌克兰局势对能源市场的影响不断加剧，欧元区3月通胀率将升至6%以上。市场研究机构凯投宏观经济学家预计，3月欧元区通胀率将达6%以上，并在今年第四季度前保持在5%以上。摩根大通经济学家预计，2022年欧元区平均通胀率将达5%甚至更高，远高于欧洲央行此前预测的3.2%。

欧洲央行副行长路易斯·德金多斯认为，乌克兰局势将进一步推高物价，打击欧洲经济增长。“俄乌冲突通过宏观经济渠道以及对市场信心和情绪的影响，最终将导致通胀上升和经济增长放缓。”

分析人士指出，目前欧元区通胀率远高于欧洲央行设定的2%目标，扰乱了欧洲央行调整货币政策的节奏，使其处于两难境地。一方面，欧洲央行希望通过收紧货币政策应对不断攀升的通胀；另一方面，又担忧在乌克兰局势对欧洲经济造成冲击背景下，收紧货币政策将进一步拖累经济复苏。

专家表示，目前主要风险是，随着消费者购买力削弱，短期内是否会出现严重滞胀。如果欧洲央行迅速收紧货币政策，将给本已面临压力的经济带来更多负面影响。

欧洲央行本月将宣布最新货币政策决定。有分析人士指出，随着政策制定者将焦点转移到遏制地缘政治冲突的连锁效应上，退出紧急资产购买计划的行动可能会推迟。欧洲央行此前决定，为应对新冠疫情实施的紧急资产购买计划今年3月底到期后不再延续。

欧盟委员会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼2日表示，此次危机和能源价格大涨可能会对欧盟经济增长造成重大影响。鉴于俄乌冲突带来高度不确定性，欧盟将在两个月后重新评估是否在2023年重新实施预算规则。

安联集团高级经济学家卡塔琳娜·乌特默尔表示，如果西方进一步加大对俄制裁力度，包括对能源行业实施制裁，可能将欧元区经济推向衰退。

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