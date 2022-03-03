新华社莫斯科3月3日电（记者黄河）俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫2日表示，俄方愿意同各方一道帮助平民撤离乌克兰。

米津采夫当天在人道主义应急响应跨部门协调指挥部的吹风会上表示，俄方已安排俄国内机场，为各国飞机接回从乌克兰撤到俄罗斯的侨民提供便利。

米津采夫说，截至2日，已有联合国、欧安组织驻乌克兰分支机构以及比利时、英国、加纳、希腊、印度、印度尼西亚、意大利、中国、波兰、法国、瑞士、日本等国向俄方提出申请，希望协助撤离相关人员。此外，俄军特别军事行动覆盖区域的平民也向俄方提出撤离申请。

他介绍，俄军2日已协助联合国驻乌分支机构和希腊驻乌大使馆人员安全撤离，1日俄方协助欧安组织工作人员撤到俄罗斯顿河畔罗斯托夫市。

米津采夫同时向国际组织和乌方发出呼吁，希望尽快在乌克兰建立人道主义通道，让愿意撤离的人尽快离开。目前，在俄军控制的区域已经设立了人道主义通道。

他说，目前，包括3.9万名儿童在内的14万人已通过11个边境检查站从乌克兰撤到俄罗斯。俄方已设立了七千多个临时安置点，并为撤离人员提供必要服务。

米津采夫呼吁乌克兰领导人确保优先解决本国公民以及在一些定居点实际上被当作人质的外国公民的人道主义问题。“我们希望国际组织，主要是联合国和欧安组织，在这件事上为我们提供帮助。”

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