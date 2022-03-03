新华社华盛顿3月2日电（记者邓仙来）美国白宫2日宣布新一轮针对俄罗斯和白俄罗斯的经济制裁措施。欧盟也在当天宣布加大对白俄罗斯制裁力度。

根据白宫当天发表的声明，美商务部将此前针对俄罗斯的出口管制措施适用于白俄罗斯，以防止相关产品、技术和软件经白俄罗斯转移至俄罗斯，从而限制在乌克兰持续进行军事行动的能力。

同时，美国务院将对与俄国防相关的共计22个俄实体进行全面制裁，以大幅增加俄武器研发和生产成本；商务部将利用出口管制措施限制对俄出口炼油设备和技术，从而降低俄炼油企业产能，削弱能源收入为俄军提供资金的能力；商务部将把以各种方式支持俄白两国安全部门、军队及国防部门的实体列入“实体清单”，防止两国在航空、航天、航海和其他高科技领域获取美国产品和技术。

声明还对总统拜登1日宣布的美国对俄罗斯飞机关闭领空的决定进行具体说明。美国领空的禁飞对象包括任何与俄有关联的人许可、运作、注册或控制的飞机。具体措施包括禁止所有俄罗斯航空公司经营的客运和货运航班进出美国，禁止任何俄运作的飞机进入美国领空等。

欧盟2日也决定加大对白俄罗斯制裁力度，理由是其为俄罗斯在乌克兰的军事行动提供协助。

欧盟发表新闻公报说，22名白俄罗斯高级军官被列入制裁名单，因为他们在白俄罗斯参与俄罗斯对乌克兰的军事行动中发挥了作用。

欧盟还对白俄罗斯用于生产烟草、燃料、木材、水泥、钢铁和橡胶等产品的货物实施进一步管制，并对军民两用产品和技术以及可能有助于白俄罗斯国防安全的先进产品和技术采取出口限制。（参与记者：李骥志、付一鸣）

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