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俄外交部：德国暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序的决定不可接受

2022年03月03日13:44 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月2日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃2日表示，德国政府暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序的决定不可接受。

　　扎哈罗娃说，从国际商法的角度来看，德国政府的此项决定不可接受且不值得。德国政府在压力之下被拖下水，利用该项目作为对俄施加压力的杠杆，这进一步表明其无法将政治和经济分开。

　　她说，德国停止审批该项目的决定将对俄德关系造成不可逆转的损害，这让德国作为可靠的对外经济伙伴的声誉受到质疑，其造成的后果应完全由德方负责。

　　扎哈罗娃说，“北溪-2”是严格按照国际法、欧盟法令和沿线相关国家立法实行的一个纯粹的经济商业项目，该天然气管道及时投产符合俄和欧洲的利益。除互惠互利外，该项目旨在促进天然气供应多样化，并成为欧洲天然气市场的稳定因素。放弃“北溪-2”导致的必然后果将是欧洲市场天然气价格迅速上涨。

　　“北溪-2”是一条从俄罗斯绕过乌克兰、经波罗的海直达德国的天然气管道，从评估到铺设完成耗时超过10年，共耗资110亿美元，由俄罗斯、德国、法国、荷兰、奥地利等国企业共同出资。

　　受俄乌局势变化影响，德国总理朔尔茨于2月22日宣布暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序。

(责编：于洋、燕勐)

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