人民网曼谷3月3日电 （记者孙广勇）繁忙的文莱湾上，船来船往。距离陆地约5公里的大摩拉岛上一派欣欣向荣、热火朝天的景象：一座座挺拔的炼化装置直插云霄，粗大的银白色输油管道在阳光下闪烁耀眼光芒。这便是中文两国重点合作项目之一、中国在文莱最大投资项目——恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目。恒逸石化延长了文莱油气下游产业的产业链，成为促进就业、拉动经济增长的新引擎。2021年前三季度，恒逸进出口额占文贸易总额近50%，对文莱对外贸易、经济增长作出重要贡献。

不仅仅是恒逸文莱石化，“广西—文莱经济走廊”等很多合作项目都为促进文莱经济增长、实现文莱经济多元化作出了积极贡献。中国公司承建或参建的乌鲁都东水坝、特里塞—鲁木高速公路、大摩拉岛大桥和苏丹奥马尔·赛福鼎大桥等重点工程，大幅提升了文莱互联互通水平，为推动文莱经济社会发展发挥了积极作用。

2021年，两国贸易克服疫情影响逆势增长，达到创历史新高的28.5亿美元，同比增长46.6%。其中，中国对文莱出口6.3亿美元，同比增长35.2%；自文莱进口22.2亿美元，同比增长50.1%。中文贸易增速远高于中国东盟贸易28.1%的增速。

文莱苏丹哈桑纳尔表示，期待文莱以及东盟与中国继续深化合作，实现各自最大化繁荣，努力达到区域经济成长目标。以共同抗疫为契机，文中两国在共同推进公共卫生、疫苗合作、数字经济、电子商务、智慧城市等领域合作面临巨大潜力和机遇。

面对新冠疫情，两国真诚支持，守望相助。在全球疫苗紧张之际，中国率先并先后两次向文莱捐赠疫苗，并给予技术支持，提升文莱防控能力。

在距离文莱首都斯里巴加湾市29公里的摩拉港口，一艘大型集装箱船缓缓驶入港口，船只停稳后，码头上巨大的岸桥开始工作，把集装箱吊装到码头上，然后由正面吊和堆高机堆放到堆场不同区域。摩拉港是中文合资企业运营的文莱规模最大集装箱码头，推动了文莱至周边国家航线，持续提升港口货运处理能力。摩拉港不仅增强了文莱在次区域合作中的枢纽地位，进一步提升了中国—文莱海上互联互通，推进了“广西—文莱经济走廊”项目建设，也推动走廊与中国—东增区合作和“陆海新通道”对接。

文莱湾的海面上，一口口巨大的养殖网箱整齐排列，黄色的栏杆露出水面，蓝色的渔网则深入海底，网箱内密密麻麻的鱼群欢快地游动着。这是海世通渔业（文莱）有限公司的深海网箱养殖基地，作为“广西—文莱经济走廊”的第一个落地项目，该项目使文莱首次实现鱼苗供给本地化，实现了出口养殖海水鱼，改变了文莱海水鱼养殖鱼苗依靠进口的历史。

在文莱政府为促进经济多元化推出的“2035宏愿”中，渔业是重点发展产业之一，被称为文莱的“菜篮子”工程。2021年第三季度，渔业、畜禽和农业国内生产总值（GDP）累计增长了27.9%。文莱初级资源与旅游部部长哈吉·阿里表示，中企与文莱在海产养殖等领域开展了务实合作，为促进文莱经济多元化发展提供了有力支撑。

长期以来，文莱经济发展高度依赖原油、天然气出口，经济结构单一的问题困扰着文莱。为了更好地实现经济多元化发展，文莱政府提出了中长期发展规划文莱“2035宏愿”。中国积极支持“二〇三五年远景目标”与文莱“2035宏愿”对接，共同开展高质量“一带一路”合作，积极支持、参与文经济多元化进程。

中文两国签署了“一带一路”建设谅解备忘录及相关合作规划，合作领域不断拓宽，在能源、港口、金融服务、电子商务、智慧医疗等诸多领域的合作取得成果，在教育、旅游、文化、体育等领域的合作方兴未艾。文莱苏丹哈桑纳尔指出，“一带一路”倡议给我们带来了诸多机会，通过包括东盟东部增长区在内的次区域活动，推动多个领域的合作，进一步促进我们的经济增长。

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效。RCEP生效后，货物贸易更加自由化便利化，将推动中文贸易进一步增长，使文莱对华出口的农产品、水产品等更快捷地进入中国市场。服务贸易和双向投资门槛降低，有利于促进中文投资合作。中文双方可以通过RCEP这个平台，推进两国企业开展更深入的贸易与投资合作，为双方经济发展增添新的动力。

中国驻文莱大使于红表示，2021年中文围绕纪念两国建交30周年和中国—东盟建立对话关系30周年开展了一系列活动，两国高层交往保持势头，政治互信不断夯实，抗疫合作续写新篇，民心相通不断深化，务实合作蓬勃发展，双边关系和地区合作都站在新的历史起点上。当前，全球疫情跌宕多变，经济复苏面临挑战，和平、发展、合作是广大发展中国家的共同期盼。中方愿与文方一道，进一步加强各领域交流和合作，推动中文高质量共建“一带一路”取得更大发展，造福两国和两国人民。

(责编：高歌、常红)