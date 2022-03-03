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世卫组织：俄乌冲突或致新冠重症病例激增

2022年03月03日10:45 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦3月2日电（记者刘曲）世界卫生组织2日警告说，正在进行的俄乌冲突可能导致新冠病毒进一步传播，致使新冠重症病例大幅增加的风险升高。

　　世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，在俄乌冲突开始之前，乌克兰已出现新冠病例激增。自冲突开始以来，相关地区新冠检测率较低，意味着可能存在大量未被发现的传播病例。再加上当地疫苗接种覆盖率低，大量新冠感染者发展为重症的风险升高。他同时强调，呼吸机严重短缺也将对新冠患者治疗产生影响。

　　另据联合国难民事务高级专员通报，截至本月1日已有超过87万民众离开乌克兰，这一数字预计还将迅速增加。谭德塞表示：“大规模人口流动可能导致新冠病毒进一步传播，并增加（乌克兰）周边国家卫生系统面临的压力。”

　　世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上补充说，冲突引发的大规模人口流动不仅可能导致新冠病毒传播，还可能为产生新的变异新冠病毒提供便利条件。

　　此外，世卫组织还对冲突期间卫生设施和卫生工作者的安全表示关切，强调必须尊重和保护卫生工作者、病人、相关用品、运输和设施，以及安全获得健康保健的权利。世卫组织目前正从位于迪拜的物资中心向乌克兰运送基本医疗用品。

(责编：于洋、燕勐)

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