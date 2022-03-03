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欧元区2月通胀率再创新高

2022年03月03日10:44 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月2日电（记者康逸）欧盟统计局2日公布的初步统计数据显示，受能源价格大幅上涨影响，2月欧元区通胀率按年率计算达5.8%，高于市场预期，连续数月创历史新高。

　　数据显示，2月欧元区能源价格按年率计算上涨31.7%，是推升当月通胀的主因；食品和烟酒价格上涨4.1%；非能源类工业产品价格上涨3.0%；服务价格上涨2.5%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为2.7%。

　　从国别来看，欧洲主要经济体德国2月通胀率为5.5%，法国为4.1%，意大利为6.2%，西班牙为7.5%，均处于高位。

　　市场研究机构凯投国际宏观经济咨询公司经济学家安德鲁·肯宁哈姆说，乌克兰局势加大了通胀上行压力，尤其导致天然气和石油价格飙升。

　　欧洲央行日前发表声明说，将密切关注乌克兰局势变化，并将在此基础上进行全面经济前景评估，从而在3月10日作出最新货币政策决定。

　　分析人士认为，乌克兰局势变化令欧洲央行深陷“两难”境地。一方面，高通胀压力可能超出央行预期，使其加紧退出宽松货币政策的压力增大；另一方面，欧洲经济复苏不确定性加大，内部不平衡和分化问题严重，仍需央行的流动性支持。

(责编：于洋、燕勐)

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