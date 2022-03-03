新华社北京3月3日电 综合新华社驻外记者报道：在2022年全国两会即将召开之际，多国人士聚焦中国民主实践，认为中国的全过程人民民主保证了人民在国家政治生活中极高的参与度，中国的民主在实践中发展完善，始终以人民利益为中心，走出一条成功道路。他们认为，今年两会上代表委员将继续聚焦人民群众最关心的问题，为国家发展建言献策。

英国作家和政治评论员卡洛斯·马丁内斯说，中国的民主制度一直在发展，以便更具代表性、更多人参与、反映更多样化的需求。中国的全过程人民民主确保社会各个阶层始终享有民主权利、参与国家治理。

他说，通过两会等，中国的普通百姓有机会参与到国家治理中。今年两会作出的决策将一如既往反映中国民众的想法，体现老百姓的贡献，“两会是现代的、日益成熟的、基于法治的社会主义民主的杰出典范”。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多说，中国的民主立足于自身历史文化和现实国情，始终将人民利益置于首位，追求国家繁荣和民族振兴。民主应当用来为人民解决问题，中国的民主在实践中不断发展和完善，走出了一条很好解决人民群众关切问题的道路。中国在消除贫困、改善民生等方面取得重要成就，得到人民高度肯定和广泛支持，说明中国特色社会主义民主在中国行之有效。

他说，中国的全过程人民民主广泛征求、了解民众的意见和建议，从而制定满足民众需求、推动社会发展的政策和法律。中国的民主实践对中国社会发展具有重要推动作用。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，中国民主的要义在于中国共产党和中国政府始终将人民福祉放在首位。中国的全过程人民民主最突出的优势是最广泛的民众参与，它推动了中国经济社会快速发展，为其他发展中国家提供借鉴。

尼日利亚阿布贾大学政治学教授谢里夫·加利说，民主是全人类的共同价值，中国的全过程人民民主体现了人民当家做主的民主本质和核心。中国的全过程人民民主实现选举民主和协商民主相结合，将选举、协商、决策、管理、监督有机结合，它关注的重点是国家发展、社会治理和人民生活。

法国政治学者、巴黎第八大学名誉教授托尼·安德烈亚尼说，中国的全过程人民民主的优势体现在，中国的人民代表大会制度中民众参与度高。协商民主也很重要。无论是中央还是地方，在决策之前和决策实施过程中都会进行广泛的协商。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰说，中国的民主是从人民的角度出发，通过目标驱动来实现。总体生活水平的提高、大规模减贫、公共卫生改善等公共服务领域的整体飞跃，都足以说明中国政府的施政重点与以人民利益为重的追求密不可分。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米说，中国的民主推动了中国的发展，它立足于中国国情，以国家富强和人民幸福为目标。（参与记者：唐霁、朱婉君、张代蕾、白林、吴丹妮、朱炜、郭骏）

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