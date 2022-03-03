近日，由中共中央对外联络部部长宋涛主编的《百年恰是风华正茂：全球百党政要及知名人士谈中共百年》出版发行。全球百党如何看百年大党？外国人眼中的“中国观”和“中共观”是怎样的？他们对迈向新征程的中国共产党又有什么样的期许和建议？我们可以在书中一一找到答案。

为深入了解外国政党政要及智库学者对中国共产党 100 年来取得成就的认知评价，系统透视全球政党的“中国观”“中共观”，增进中国共产党与外国政党互学互鉴，中联部在建党 100 周年前夕，组织对全球近 70 个国家的近 200 位政党政要及知名人士进行深度访谈。受访者对中国共产党百年奋斗历程、重大成就、历史经验和作出的世界贡献作出了有益的评价，对中国共产党作为世界最大执政党的全球视野、胸襟气度和责任担当给予了充分的肯定。

“在中共的坚强领导下，中国发生了翻天覆地的变化”

波兰人民党最高委员会主席卡利诺夫斯基表示，走过一个世纪风雨历程，中共由弱到强不断发展壮大，不但带领中国走上了繁荣发展的道路，更给国际社会带来重大而深远的影响。中国特色社会主义道路没有任何先例可循。但实践证明，这是一条符合中国国情的完全正确的道路。在中共的坚强领导下，中国发生了翻天覆地的变化，成为屹立于世界舞台中央的现代化国家，发展成就之大、崛起速度之快令包括波兰在内的众多西方国家深感震撼。

塞尔维亚前进党主席团成员、政府科索沃事务办公室主任佩特科维奇认为，中共领导中国人民实现民族解放，将中国从农业大国建设成为工业强国，并通过改革开放成为世界第二大经济体。中国人民的生活水平大幅提高，国防和安全能力显著增强，国际地位持续提升。中共取得了举世瞩目的发展成就，这得益于中共严明的纪律和明确的政策目标。作为世界上最大的执政党，中共内部运作高效，能够理论联系实际，及时动态调整政策并对其加以贯彻落实，以便能够有效应对国内外的新挑战，这充分证明中共党员干部拥有高度的责任感和使命感。中共领导中国的成功经验具有很强的借鉴性，各国政党都应对此加以了解和学习。

“中共一直深入贯彻以人民为中心的发展思想”

埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利指出，中共一直深入贯彻以人民为中心的发展思想，中共的成就印证了中国共产党人的初心和使命就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。新冠肺炎疫情暴发使全球经济社会发展受到很大消极影响，特别是对于发展中国家而言。然而，中国却在中国共产党领导下，成为第一个战胜疫情并实现经济正增长的国家。尽管经济增长率低于前几年，但仍是世界主要大国中最高的。这一成就得益于中国共产党严明的措施和以人民为中心的发展理念，时刻将人民的利益和幸福放在首位，坚持中国特色社会主义道路，重视消除贫困和保障公民健康。

巴基斯坦正义运动党首席召集人萨伊弗拉表示，中国共产党是人民的政党，是工人阶级的政党。虽然 2020 年受新冠肺炎疫情影响，但中共依然坚定履行其对人民的承诺，实现了消除绝对贫困的目标，带领亿万人民在短时间内摆脱贫困。反腐倡廉相关政策使中共在中国人民心中的形象更加光明、温暖和高大。

“中共向国际社会展现了负责任大国大党形象”

柬埔寨人民党副主席、参议院主席赛冲表示，中国共产党通过自身的坚定决心和实际行动向国际社会展现了负责任大国大党形象，特别是“一带一路”伟大倡议，高举合作共赢旗帜，为促进世界经济增长，保障全球供应链、生产链安全，推动基础设施互联互通，增进各国民心相通作出了重要贡献。同时，中国积极参与全球治理体系建设，努力为完善全球治理、缓解因冷战思维及零和博弈导致的大国恶性竞争和全球地区紧张局势贡献着中国智慧。倡导构建人类命运共同体，就是向国际社会宣示，人类应该摒弃狭隘思维，将维护世界和平发展、寻求人类共同利益、守护地球美好家园放在最重要位置。

蒙古人民党总书记阿玛尔巴伊斯格楞称，中国共产党正在实施的一系列倡议对国际和地区发展作出了宝贵贡献。中方在“一带一路”倡议框架内，将为促进地区和平安全发挥引领作用。中国共产党的对外政策积极推动了地区和全球的多边主义，这表明中国共产党的对外政策对国际事务的影响越来越大。制定符合本国国情，具有全球视野、对接国际发展、具有远见的稳定政策，建设中国特色社会主义，是中国共产党奉行的政策和方针。中国共产党在发展过程中，克服重重挑战，积累了丰富经验，践行以人民为中心的发展思想。我坚信，中国共产党的政策和中国的发展速度将成为国际典范。

“中国的世界角色已发生重大转变”

俄罗斯统一俄罗斯党总委员会副书记、俄联邦委员会国际事务委员会副主席克利莫夫表示，目前中国的世界角色已发生重大转变。一方面，中国通过自身的努力在许多领域处于全球领先地位，为世界发展作出了贡献，并走向了更高的发展轨道。另一方面，西方国家正逐步适应中国的发展。尽管美国领导人借口中国威胁本国发展，向中国发起贸易和经济制裁，但似乎起了反作用。中国反因制裁变得更加强大。中国将成为多极化世界中的重要一极，并为世界和平与发展发挥应有作用。

哈萨克斯坦原共产人民党中央书记廖赫基认为，伴随着经济高速发展，中国的国际影响力与日俱增。与部分国家依靠发动战争、展示武力、政治施压等手段影响世界不同，70多年来，中国通过与世界各国开展公平贸易及发展伙伴关系，逐步走向国际舞台的中央。作为世界第二大经济体，中国毫无疑问已成为发展中国家的排头兵。

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