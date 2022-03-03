新华社华盛顿3月2日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会临时主席鲍威尔2日表示，美联储在3月份货币政策会议上提高联邦基金利率目标区间将是“合适的”，他倾向于提议并支持加息25个基点。

鲍威尔2日出席国会众议院金融服务委员会听证会时表示，在美国经济持续复苏和通货膨胀高企的大背景下，他倾向于提议并支持美联储在3月份货币政策会议上加息25个基点。他还表示，如果通胀水平持续高企，美联储将“准备采取更激进的行动，在一次或多次会议上将联邦基金利率上调25个基点以上”。

鲍威尔说，美国劳动力市场依然“极度紧张”。尽管过去一年美国就业人数大幅增加，失业率显著下降，劳动力需求强劲且劳动参与率有所上升，但劳动力供应仍然低迷，企业难以填补职位空缺，薪资水平以多年来最快的速度上涨。

鲍威尔表示，由于供应链中断规模和持续时间超出预期，加之新冠疫情持续反弹加剧供应链危机，美国通胀水平自去年以来急剧上升，现已“远远超过美联储设定的2%长期目标”。高通胀给美国普通民众生活带来“巨大困难”，也给美国实现强劲的劳动力市场和促进经济长期扩张带来阻力。因此，美联储在3月份货币政策会议上提高联邦基金利率目标区间将是“合适的”。

鲍威尔说，美联储逐步取消新冠疫情期间超宽松货币政策的过程将包括上调联邦基金利率目标区间以及缩减美联储资产负债表规模。美联储将在开启加息进程后开始缩减资产负债表。

在被问及俄罗斯对乌克兰采取军事行动导致全球油价大幅攀升对美国经济复苏进程的影响时，鲍威尔说，军事行动本身以及相关制裁举措对美国经济的短期影响是“高度不确定的”，美联储应认识到经济正以“意想不到的方式”发展，并对不断变化的前景作出灵活反应。

美国总统拜登去年11月提名鲍威尔连任美联储主席，但参议院还未对其提名进行投票表决。美联储今年2月4日宣布任命鲍威尔为临时主席，以等待参议院批准。

美联储将于3月15日至16日举行货币政策会议，就近期美国经济形势和货币政策调整进行讨论。

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