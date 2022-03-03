人民网罗马3月2日电 （记者谢亚宏）记者从中国铁路国际有限公司获悉，塞尔维亚当地时间3月2日上午9时30分，随着从检测列车平稳进站，塞尔维亚第一大城市贝尔格莱德与第二大城市诺维萨德之间首次实现了高铁列车直通，标志着匈塞铁路重要节点工程建设再次取得重大进展。

据匈塞铁路塞尔维亚段联营体项目部负责人介绍，本次直通区段自贝尔格莱德中心站引出，经彼得诺瓦拉丁站，终至诺维萨德车站，线路全长约80公里，设计时速200公里/小时。

去年以来，在严峻的新冠疫情下，中塞两国铁路建设者积极克服建设工期紧、施工任务重、征地拆迁难等困难，夜以续日，连续奋战178天，高质量完成了诺维萨德火车站改造工程。焕然一新的诺维萨德站，成为这座历史悠久文化古都的新地标。

在匈塞铁路建设中，中方建设团队尊重合约，信守承诺，敢打硬仗，创造了塞尔维亚铁路的最高运行速度，结束了塞尔维亚首都贝尔格莱德直辖区和伏伊伏丁那自治省不通高铁的历史，树立了中国铁路的良好形象。3月中旬，匈塞铁路贝诺段即将开通运营，年底塞尔维亚将正式迈进高铁时代，列车从贝尔格莱德到诺维萨德的时间将缩短至30分钟。

贝尔格莱德和诺维萨德实现高铁直通，把塞尔维亚政治经济中心和历史文化中心更加紧密地连接起来，将大幅提高铁路通道的客货运输能力，极大便利沿线居民出行，对促进沿线城市化进程和加快区域经济社会发展具有重大意义。

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