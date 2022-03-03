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主要产油国维持原定增产计划

2022年03月03日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳3月2日电（记者刘昕宇）石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国2日以视频方式举行第26次部长级会议，决定今年4月维持原定增产计划。

　　根据欧佩克发表的声明，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，并决定根据原定时间表，将4月的月度总产量上调日均40万桶。

　　声明说，与会产油国认为，目前原油市场的波动源于地缘政治形势的变化，而非市场基本面的变化；当前原油市场基本面和对未来走向的共识显示，市场供需平衡。

　　近期，受俄乌冲突和西方对俄实施严厉制裁影响，国际油价升至每桶100美元上方。在主要产油国第26次部长级会议召开前，部分市场人士曾期待与会国进一步扩大增产，以抑制油价过快上涨。

　　2020年4月，因新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议。2021年4月，主要产油国决定从当年5月开始逐步增加石油产量。2021年7月，主要产油国在第19次部长级会议上达成协议，同意从当年8月起每月将其总产量上调日均40万桶，直至逐步取消日均580万桶的减产。

　　根据欧佩克声明，欧佩克与非欧佩克产油国第27次部长级会议将于3月31日举行。

(责编：于洋、崔越)

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