新华社维也纳3月2日电 国际原子能机构2日紧急召开特别理事会会议，专题讨论当前形势下乌克兰核设施的安全问题。中国常驻维也纳联合国代表王群率团出席并阐明中方原则立场。

王群说，中方一贯支持国际原子能机构在促进核安全、核安保问题上发挥积极作用，并严格按照授权履行保障监督职责。同时，各方应充分尊重机构独立性和权威性，避免将机构有关事务政治化。

王群说，核安全、核安保责任系由主权国家自行承担，相关问题应通过既有程序处理。中方关切乌克兰境内核设施安全、核安保及核保障。在此问题上，有关国家应切实履行好职责，机构秘书处应严格按照授权提供必要帮助。希望相关当事方谨慎行事，避免造成人为核安全、核安保事故。机构也应根据授权，充分考虑乌安全局势，妥善处理好对乌保障监督问题。

王群赞赏并支持会议主席对本次特别理事会会议议题审议和决议所做的决定，认为这个决定专业且充满智慧，希望各方充分利用这个决定带来的机会之窗，围绕决议草案加紧磋商，最大程度反映各方共识，使决议内容既确保机构按照授权充分履行职责，也有助于乌克兰境内核设施安全问题的解决。中方将继续在决议磋商进程中做出建设性努力、发挥建设性作用。

王群最后强调，中方将继续高度关注乌局势变化，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力。

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