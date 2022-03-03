新华社联合国3月2日电 中国常驻联合国代表张军2日在联合国安理会审议阿富汗问题会议上发言时指出，美国将其冻结的阿富汗资产挪作他用既不合法，也不合理，更不人道。

张军说，联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。在当前关键节点上，要把帮助阿富汗缓解人道危机、稳定经济作为最重要、最紧急的优先事项。任何对阿经济封锁或单方面制裁都应立即停止。

张军表示，在如此严峻的人道和经济形势下，美国政府上个月决定将其冻结的70亿美元阿富汗资产挪作他用，引发阿富汗多地发生游行抗议。这些资产属于阿富汗人民，属于阿富汗这一主权国家。美国依据国内法管辖随意处置他国海外资产的做法既没有先例，也侵犯了阿富汗国家主权和财产，严重违反国际法。

张军表示，这些资产是阿富汗为数不多的家底，对稳定秩序和国家发展至关重要。对阿富汗人民来说，这些资产更是救命钱，是活下去的希望。在阿富汗人民最需要的时候，无情地冻结并挪用这些资产，是对他们的“二次伤害”，完全违背应有的道义精神。美国的做法既不合法，也不合理，更不人道。中方再次呼吁相关国家立即、无条件将这些资产全额归还给阿富汗人民，不要再做雪上加霜的事，更不能在人道问题上搞双重标准。

张军说，阿富汗饱经沧桑，处在百废待兴的当口。阿富汗正在努力完善政治架构，恢复生产和生活秩序，积极开展对外交往与合作。越来越多的国家以不同形式同阿临时政府开展接触，这是好的趋势。国际社会应继续坚持“阿人主导、阿人所有”，以平等、理性、务实态度同阿富汗塔利班加强接触，耐心引导其回应国际社会期待。只有这样，阿富汗才能逐步实现长治久安，恐怖主义土壤才能被彻底铲除，阿富汗妇女儿童才能实现更好发展。

张军表示，中国是阿富汗的友好邻邦，始终致力于支持阿富汗和平稳定发展。中方将与地区国家密切合作，积极参与各类涉阿多边机制，推动各方协调行动，形成合力，帮助阿富汗走上良性发展之路。

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