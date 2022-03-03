本报记者 贾平凡

2月28日至3月2日，联合国环境大会在肯尼亚首都内罗毕以线上和线下的方式同时举行，来自近200个会员国的超2000名代表参会。此次会议最重要的议题之一是治理全球塑料污染问题，讨论制定首个应对塑料危机的全球协定。法新社报道称，这是自2015年《巴黎协定》签署后“极负厚望”的环境协定。

载入史册的重要时刻

第五届联合国环境大会第一阶段会议于2021年2月召开，此次续会为第二阶段会议，总主题是“加强自然行动，实现可持续发展目标”，重点关注塑料污染、绿色回收和化学废弃物管理等问题。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生强调：“这是一个载入史册的重要时刻。”

中国国家发改委宏观经济研究院经济体制与管理研究所副研究员张德元对本报介绍：“为有效应对全球共同面临的塑料污染问题，此次大会通过了‘结束塑料污染：达成一项具有法律约束力的国际协定’的决议，旨在就塑料污染，包括海洋环境中的塑料污染治理，启动建立政府间谈判工作机制，力争到2024年制定一项具有法律约束力的国际协定，通过全生命周期的方法治理塑料污染问题。”

塑料污染成焦点问题

联合国环境大会主席、挪威环境大臣埃斯彭·巴特·艾德致辞时表示，世界面临气候变化、生物多样性丧失以及污染和废弃物三大环境危机的威胁。全球正从疫情中逐步恢复，但面对环境问题，我们这一代任重道远。

联合国环境规划署2021年发布的报告显示，1950年至2017年期间，全球累计生产约92亿吨塑料，其中塑料回收利用率不足10%，约有70亿吨成为塑料垃圾。预计到2040年，全球每年将有约7.1亿吨塑料垃圾被遗弃到自然环境中。美国《科学进展》杂志警告，2050年，地球上将有超过130亿吨塑料垃圾，蓝色地球可能变成“塑料星球”。

“当前，塑料污染已成为仅次于气候变化的全球性环境污染焦点问题，对全球可持续发展带来极大挑战。海洋和其他环境中的塑料污染具有跨区域转移特征，任何国家和地区都不可能独善其身，需要各国秉承‘人类命运共同体’理念，广泛采取积极行动，共同应对。”张德元说。

塑料危机需共同应对

张德元认为，尽管塑料污染治理已成全球共识，但也存在国家间发展不平衡特征。特别是在塑料污染治理基础设施建设、塑料污染治理理念上，各国存在较大差距。发展中国家亟待技术、资金等方面的支持。

“中国始终高度重视塑料污染治理。”张德元介绍，近年来，中国按照循环经济理念开展塑料全生命周期治理，建立起由市场自发形成的覆盖广泛的废塑料循环利用体系，回收的废塑料超过全球同期回收总量的45%，并依托完善的塑料工业体系，形成覆盖高中低端完善的再生塑料利用体系，材料化利用率达30%左右，处于世界领先水平。中国不仅实现了塑料废弃物的本国回收利用，还在1992-2018年间累计处置利用了1.06亿吨其他国家的废塑料，将其转化为再生塑料原料，为全球塑料污染治理作出巨大贡献。

“作为全球最大发展中国家，中国将以此次大会召开为契机，进一步加大塑料污染治理力度，力争为全球塑料污染治理贡献更大中国智慧。”张德元说。

(责编：杨光宇、牛镛)