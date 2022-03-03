本报记者 李志伟

美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心近期发布的一份报告显示，2021年全美针对亚裔的仇恨犯罪飙升339%，“达到前所未有的水平”，纽约、洛杉矶、旧金山等城市成为重灾区。报告指出，美国反对亚裔的政治言论和网络言论助长了针对亚裔的仇恨犯罪，使其变得日趋暴力。美国反亚裔仇恨犯罪频发高发，在美国内引起广泛批评。

旧金山市警察局今年1月底发布的数据显示，2021年，当地针对亚裔美国人与太平洋岛民的仇恨犯罪数量同比增加567%。旧金山市市长伦敦·布里德说，由于许多受害者不愿报案，实际数字可能更高。“停止仇恨亚裔及太平洋岛民”组织去年11月发布的报告显示，2020年3月19日至2021年9月30日，该组织共收到10370起针对亚裔的种族主义攻击事件报告，大多数事件发生在街道、工作场所等公共空间。纽约市警察局去年12月发布的数据显示，该市2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。

美国韩裔滑雪运动员克洛伊·金对媒体表示，在不断增加的反亚裔仇恨犯罪下，她非常担忧自己和家人的安全。她在社交媒体上曾收到数百条攻击信息。“我真的感到无助和害怕。”克洛伊·金说。

《美国公共卫生杂志》月刊日前发表的美国国家卫生研究院下属国家少数民族健康和健康差异研究所的相关研究报告显示，美国少数族裔比白人更易遭受与新冠肺炎疫情相关的歧视，其中亚裔和印第安人遭受这种歧视的可能性最大。研究人员于2020年12月至2021年2月期间对5500名成年印第安人、亚裔美国人、非洲裔美国人、拉丁裔美国人、太平洋岛民、白人等进行了在线调查，结果显示，22.1%的受访者表示，曾经历过受歧视的行为，42.7%的受访者表示有人误认为其属于容易感染新冠肺炎的族裔而害怕与其接触。

彭博社报道说，美国政府2021年的一份报告显示，由于担心遭遇种族歧视和骚扰，许多亚裔老年人宁可忍受饥饿，也不敢出门购买或获取食物。即便只是去一趟杂货店或到提供热食的社区中心用餐，他们也可能遭到骚扰甚至更恶劣的对待。

“基于种族仇恨的事情发生得太多了，我们应该得到答案。”美国亚美联盟行政总监姚久安表示，很多针对亚裔的歧视和暴力事件的处理往往被最小化，甚至被掩盖起来，亚裔社区对此非常痛苦并感到愤怒。

《华盛顿邮报》评论说，美国反亚裔种族主义与反亚裔暴力有着“漫长而丑陋的历史”。哈佛大学校报评论指出，针对亚裔的暴力与骚扰事件的增加，是美国种族主义持续蔓延的一部分。在现代美国历史上，亚裔美国人经常在美国受到威胁时成为“替罪羊”。

哈佛大学美国历史研究中心博士后研究员考特妮·佐藤表示，仇视亚裔的情绪普遍上升，“这是美国长期以来对亚裔偏见的一部分”。她说：“现在是一个关键时刻，应该让美国人了解美国反亚裔暴力的历史，并认识到这与其他少数族裔受到的虐待之间的关联。”

（本报华盛顿3月2日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月03日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)