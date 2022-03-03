新华社莫斯科3月2日电（记者耿鹏宇）据俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基2日说，俄代表团已抵达位于白俄罗斯布列斯特州的谈判地点别洛韦日森林，准备与乌克兰代表团进行第二轮谈判。俄乌双方在谈判中将讨论停火以及建立人道主义走廊问题。

俄媒体援引梅金斯基的话说，参加第二轮谈判的俄罗斯代表团成员不变。俄罗斯和乌克兰共同决定在别洛韦日森林举行会谈。乌克兰代表团的人员已离开基辅，将于当地时间3日抵达谈判地点。俄罗斯军队将为乌克兰代表团在乌境内提供安全通道，白俄罗斯特种部队将保障乌克兰代表团在白俄罗斯境内安全。

梅金斯基说，在第一轮谈判中，俄乌双方提出了各自立场，俄方就立即停火提出了一些建议。双方就部分问题达成了谅解，但对于一些原则性的问题，乌克兰代表团需要时间请示乌克兰领导层的意见。

另据乌通社2日援引乌克兰总统办公室的消息报道说，乌方代表团正在前往别洛韦日森林的路上。乌总统办公室没有透露更多细节。

2月28日，俄乌双方代表团在白俄罗斯戈梅利州举行俄方开展特别军事行动后的首次谈判。梅金斯基在会谈结束后对媒体说，谈判过程中俄乌代表详细讨论了议程上的所有议题，找到一些双方预测可以达成一致立场的议题。双方一致同意继续谈判。（参与记者：李东旭）

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