新华社休斯敦3月1日电 （国际观察）美中期选举擂战鼓 得州预选成风向标

新华社记者徐剑梅

美国2022年中期选举3月1日以人口和面积第二大州得克萨斯州的预选拉开帷幕。作为中期选举的首战，得州预选受到全美舆论高度关注。从竞选人左右立场的选择，到新规则的引入，再到前总统特朗普因素的影响，此次预选对人们观察今年的美国中期选举具有风向标意义。

左右极化加剧

1日晚，得州现任的共和党籍州长格雷格·阿伯特和曾在2020年大选中角逐过民主党总统候选人的贝托·奥罗克，分别在本党州长预选中轻松胜出。

在共和党预选中，谋求第三个任期的阿伯特素以保守著称，任内曾实施一系列颇具争议的政策，包括通过号称美国史上最严厉的堕胎禁令、允许无证和隐蔽持枪的新枪支法、更严格限制公民投票权的新投票法等。但引人注目的是，此次角逐州长职位的另外7名共和党竞选人的竞选主张甚至比阿伯特“更右”。前得州参议员唐·赫法恩斯在选战中不无自得地说，他们的竞选已迫使阿伯特“进一步右倾”。有分析认为，这一现象反映出得州基层共和党选民的政治立场更趋保守，这在今年中期选举中可能具有样本性意义。

许多迹象显示，就在共和党延续右转趋势之时，民主党内的左翼“进步派”也在进一步壮大。此次得州预选中，左翼“进步派”力量较以往获得更多全国性竞选资源。据美媒报道，在得州第28国会选区，民主党左翼“进步派”投入大量竞选资金，将现任民主党籍国会众议员亨利·奎利亚尔逼入第二轮投票；而在得州第35国会选区，州府奥斯汀的市政官员格雷格·卡萨尔在民主党左翼支持下，1日晚已首战告捷。

分析人士普遍认为，由于此次预选是今年中期选举的第一场预选，得州两党竞选人的上述策略或将显著影响美国其余49州的两党选战布局。

新规影响选情

此次预选也是相关选举规则改变后的首次州级选举，新规则对选举的影响备受关注。

首先是国会选区的重新划分。国会众议院全部席位和参议院三分之一席位将在中期选举中改选，而此次中期选举的全美国会选区是基于2020年人口普查结果重新划定的。在十年一度的国会选区重划中，各州立法机构的多数党通常倚仗“操盘”优势，根据本党利益重划选区以获得更多选举优势，使得两党政治和国会选举呈现出新态势。据美媒统计，由于选区重划，按照此次得州预选结果，将有多达14名得州现任国会众议员因不会遭遇强劲对手而在中期选举中“稳赢”。

其次是新的投票权规则。此次预选是美国多个“红州”投票权立法风潮之后的第一场州级选举。2020年大选的“选举欺诈”和“选举结果被窃取”争议导致国会山骚乱，促使美国两党和社会进一步撕裂。在民主党聚焦国会山骚乱调查之时，近20个共和党主政的“红州”掀起投票权立法风潮。它们基于“选举欺诈”指控，纷纷制定和施行新投票法以限制本州公民投票权，其中得州因限制力度之大而被视为这场风潮的急先锋之一。此次得州预选中，据称有数以千计提前寄出的选票因不符合新投票权法而作废。在多州将面临类似更严格投票规则的情况下，选民投票率特别是提前投票情况会发生何种变化，会如何影响中期选举备受关注。

绕不开的特朗普

此次得州预选中还有两个具有风向标意义的点值得关注。一是选民的关注焦点。得州两党竞选人在预选阶段的竞选宣传，并未把重点放在堕胎禁令、投票权等引发强烈争议的新立法上，而是聚焦经济、疫情、移民、教育、医保等“老话题”。这反映出，得州乃至全美基层选民最为关心的其实还是民生问题。

二是特朗普因素。共和党籍前总统特朗普虽已下台一年多，但迄今仍是美国政治中绕不开的重要因素，此次得州预选为美国朝野评估特朗普在中期选举中的影响力提供了重要线索。今年得州共和党国会议员竞选人中不乏特朗普拥趸，其竞选宣传的一个卖点就是攻击党内竞争对手只是“名义上的共和党人”，在2020年大选和国会山骚乱事件中对特朗普“不忠”。得州检察长的共和党预选也因特朗普因素尤其受到关注。现任州检察长肯·帕克斯顿以“反建制”自居，获特朗普强力支持，而其竞争对手则是来自布什家族的乔治·P·布什。两人在1日的预选中相持不下，将在5月24日再度角逐以决定州检察长共和党候选人人选。

分析人士指出，美国选民最关注的是民生，而美国政客却在选举中陷入党派和左右之争不可自拔，这只能让美国社会更加分裂，民生问题难以得到解决。

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