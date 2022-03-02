新华社喀布尔3月2日电 通讯：来自阿富汗民众的控诉

新华社记者史先涛

距离2021年8月30日美军撤离阿富汗已逾半年。但美国在阿富汗驻军20年间肆意毁坏当地民众财产、滥杀无辜平民的场景，对很多阿富汗人来说历历在目，美军留下的疮痍随处可见。

在阿富汗南部赫尔曼德省桑金地区，残垣断壁和遍地瓦砾提醒人们，这里曾遭受过残酷的军事打击。

阿卜杜勒·瓦吉德是桑金地区居民，30多岁的他谈起美军犯下的战争罪行义愤填膺。他无法忘记美军在他家乡野蛮屠杀平民，大规模摧毁他们家园的恐怖场景。美国虽然打着“反恐”旗号出兵阿富汗，但是对瓦吉德和他的同乡们来说，美国不是在反恐，而是在制造恐怖。

“我们经历了20年的战争、屠杀、毁灭，人们担惊受怕，我们的农业生产、商业活动和日常生活完全被摧毁。”瓦吉德对记者说：“美军曾对桑金发起了多次猛烈袭击，军事行动不分昼夜。不仅有空袭，还有地面攻击，平民遭到杀戮的场面惨不忍睹。”

在瓦吉德看来，美国在阿富汗的军事行动毫无正义性可言，并不是为了反恐，更不是为了所谓的“重建阿富汗”。他指着被毁的房屋对记者说，桑金地区包括民房、商店和市场在内的大部分建筑都毁于美国及其北约盟军的军事行动。

桑金地区的阿卜杜勒·加尼是美军暴行的受害者。他对记者说：“2017年2月9日，美国在一次军事行动中杀害了我的6位家人、毁掉了我们房子，所有家当和牲畜都化为乌有。”

如今，加尼和孩子们只能居住在废墟中，过着凄惨的生活。他说，美军不仅从未对这种战争罪行道歉，也没有给予任何赔偿。他表示，一贫如洗的他现在根本无力重建家园，正常生活更是遥不可及。

另一名居民哈克达德说，桑金地区的民众遭受了太多苦难，至少有数千名平民死于美国军事行动，他们来到这里，不是帮我们重建家园，是为了“轰炸和毁灭”。

据统计，20年来，阿富汗3万多名平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。

(责编：崔译戈、杨牧)