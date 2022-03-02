人民网北京3月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持3月2日例行记者会。记者会实录如下：

《中国日报》记者：3月1日，美国国务卿布林肯在联合国人权理事会第49届会议发表视频讲话称，中国政府持续对新疆维族穆斯林和其他少数民族犯下“种族灭绝”和“反人类”罪行。中方对此有何回应？

汪文斌：我们谴责美方再次散布谎言对中方进行抹黑攻击。

灭绝种族有严格的定义。根据联合国大会1948年12月通过的《防止及惩治灭绝种族罪公约》，灭绝种族是指为了“全部或部分消灭特定团体”而实施的暴行。美国建国以来对印第安人进行大肆屠杀，使印第安人口数量从1492年的500万锐减到20世纪初的25万，这才是不折不扣的种族灭绝。美国原住民历史学家罗克珊·邓巴－奥尔蒂斯认为，《防止及惩治灭绝种族罪公约》关于灭绝种族所列举的5项罪状中的每一条都能在美国针对印第安人的罪行中找到对应。今天，外交部网站发布了《美国对印第安人实施种族灭绝的历史事实和现实证据》一文，详细介绍了美国犯下的灭绝种族罪行，欢迎大家查阅。

中国新疆地区过去60多年来，人口总量增长了4倍，维吾尔族人口总量从220万增长到约1200万。说新疆“种族灭绝”，是彻头彻尾的“世纪谎言”，毫无道德可言。

这一“世纪谎言”的最大推手是美国国内的一些反华势力。美国上届政府执政末期，蓬佩奥抛出新疆“种族灭绝”的谎言。尽管当时连美国国务院的律师都认为这种说法站不住脚，但蓬出于反华政治目的，仍将其作为抹黑攻击中国的主要工具。美国新政府上台后，不仅没有肃清上届政府炮制谎言、抹黑中国的遗毒，反而继承其衣钵，继续操弄谎言对中国进行污蔑抹黑，妄图破坏中国民族团结、干扰中国发展。

我也注意到，有媒体披露美国政府制定涉疆宣传策略、有组织散布涉疆负面信息的具体手法，包括鼓励美国学术机构、智库、非政府组织持续炮制所谓涉疆“研究报告”，出版相关书籍；美国际媒体署管理的新闻机构按指令用几十种语言制作有关新疆“种族灭绝”“强迫劳动”的虚假新闻报道和宣传品、炒作宗教敏感话题，协调盟国媒体机构转载推送；美国的互联网媒体“技术入股”，一方面弱化、屏蔽中方发布的涉疆真实信息，另一方面为反华势力传播涉疆虚假信息“开外挂”“配装备”，美国政府为此提供了重金资助。

在这条涉疆谎言的生产链条当中，美国政府自导自演、自产自销，直接主导了涉疆谎言的炮制和传播。这与美前高官威尔克森亲口承认的美试图煽动维吾尔族“从内部搞乱中国”遥相呼应，充分暴露了美借涉疆问题破坏中国稳定和发展的真实意图。

但谎言谣言在事实真相面前终将不攻自破。近年来，来自100多个国家的2000多位专家、学者、记者、外交官、宗教界人士等各界人士参访新疆，他们目睹了新疆社会安定、经济发展、人民幸福的事实。在联合国人权理事会上，近百个国家一致支持中国政府的治疆政策，反对以人权为借口干涉中国内政。而少数附和美国的国家当中，没有一个是穆斯林国家。国际上越来越多的有识之士在涉疆问题上发出理性、客观的声音。

我要强调的是，新疆的大门是敞开的，我们欢迎不带偏见的各国人士到新疆参访交流。美国政客散布谎言抹黑中国，只会让他们自己名誉扫地，让世人看清其险恶用心。

塔斯社记者：昨天中乌外长通电话时，乌克兰外长表示期待中方为实现乌俄停火开展斡旋。中方是否愿意就此采取一些具体措施？

汪文斌：中方一直支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，欢迎俄乌双方启动和平谈判，希望双方继续保持对话谈判进程，寻求照顾双方合理安全关切的政治解决之道。中方将继续为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用。

新华社记者：近日，多家国际机构下调了今年全球经济增速预期。与此同时，我们看到，国家统计局日前发布的2021年国民经济和社会发展统计公报显示，去年中国国内生产总值比上年增长8.1％。各方普遍认为，中国依然是推动世界经济增长的主要引擎。发言人对此有何评论？

汪文斌：2021年，虽然受到国内外经济环境变化带来的压力和挑战，中国经济依然保持较好发展态势，成就斐然，亮点纷呈。

去年中国经济总量和人均水平都实现了新突破。经济规模达到114.4万亿元，按年均汇率折算为17.7万亿美元，预计占世界经济比重超过18％，对世界经济增长贡献率达到25％左右。人均GDP突破8万元，超过世界人均GDP水平。中国消费结构持续升级，创新活力不断释放，国家创新能力综合排名上升到世界第12位。这些都是中国经济在高质量发展轨道上行稳致远的底气所在。

特别值得一提的是，尽管全球经贸合作遭遇冲击，但中国顶住了压力，坚定不移扩大对外开放，致力维护全球产业链供应链稳定。去年，中国货物贸易进出口总值达39.1万亿元，同比增长21.4％，规模再创历史新高。在利用外资方面，中国去年首次突破1万亿元，达到1.15万亿元，增速达14.9％，是近十年来首次实现两位数增长，充分说明外国投资者对中国广阔市场机遇和良好营商环境充满信心。

上述事实和数据表明，中国经济发展韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有变，中国经济稳定恢复的态势没有变。国际社会普遍看好中国经济持续稳健发展的前景。

我们愿继续同各方加强合作，同世界分享发展机遇，为全球经济持续复苏注入持久动力，共同续写经济增长和可持续发展的“成功故事”。

西班牙《阿贝赛报》记者：习近平主席会在未来几天与乌克兰总统泽连斯基通话吗？是否就此作了准备？

汪文斌：中乌之间保持着畅通的沟通渠道。

东京电视台记者：第一个问题，中国会不会持续购买俄罗斯的天然气？第二个问题，目前西方国家都在制裁俄罗斯，中国坚持与俄罗斯开展正常贸易将对中方产生何种影响？

汪文斌：我们已经多次回答过相关问题。我愿重申，中方坚决反对任何非法单边制裁。制裁从来不是解决问题的根本有效途径，只会给相关国家的经济和民生带来严重困难，进一步加剧分裂和对抗。我们要求有关方面在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得损害中方和其他方面的正当权益。中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利精神开展正常贸易合作。

法新社记者：第一个问题，据报道，一名中国公民日前在乌克兰遭遇枪击受伤。你对此有何评论？第二个问题，乌克兰外长库列巴在与王毅国务委员通话时表示，期待中方为实现乌俄停火开展斡旋。中方答应了他的要求吗？

汪文斌：关于第一个问题，北京时间3月1日晚，一名中国公民在自行撤离途中遭遇枪击受伤。中国驻乌克兰大使馆第一时间联系当事人提供协助。据了解，伤者暂已脱离生命危险。驻乌克兰使馆将继续关注伤者情况并提供协助。

借此机会，我也想跟大家补充一些信息。连日来，外交部及驻有关国家使领馆多方协调、多措并举，支持协助在乌中国公民通过多种方式向乌克兰周边国家转移。目前，有关工作在各方的共同努力下有序推进。

外交部及驻有关国家使领馆将继续全力保护在乌中国公民安全，持续为转移撤离同胞提供支持和协助。请在乌中国同胞不论在驻地还是在旅途当中，注意安全，规避风险。

关于第二个问题，我刚才已经回答过了。我们一向支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，将继续为推动缓和乌克兰局势发挥建设性作用。

总台国广记者：据报道，埃塞俄比亚提格雷州武装指责联邦政府阻碍人道主义救援物资进入该州，并于近期同阿法尔州武装发生交火。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到，一段时间以来，埃塞俄比亚政府主动宣布暂不攻入提格雷州，决定提前结束全国紧急状态，并积极筹备全国包容性政治对话，对缓和埃塞北部局势具有积极意义。作为埃塞俄比亚人民的真诚朋友，中方呼吁有关各方相向而行，通过对话谈判化解分歧，重返国家和平、发展和振兴道路。我们愿继续为此发挥积极和建设性作用。

法新社记者：美国发布旅行警告称，因当地防疫措施严格，且父母与子女可能被分开隔离，提醒美国公民不要前往香港。中方对此有何评论？

汪文斌：香港特区政府采取的防疫举措是为了有效防控疫情，切实保护香港居民及在港外国人的健康。有关措施是必要、科学和负责任的做法。我们相信，相关防疫举措将进一步增强国际社会对香港防疫的信心，保障香港与国际社会安全有序交往，为国际投资者在香港投资兴业提供更加安全稳定的营商环境。

路透社记者：所有在乌中国公民都是通过大巴、火车等方式从陆路撤离的吗？

汪文斌：外交部和中国驻乌克兰使馆一直在持续跟踪评估乌克兰当地安全风险，协调各有关方面，争取一切可用资源，在确保安全前提下协助在乌中国公民有序撤离。

共同社记者：据报道，今天美国前参联会主席与台湾地区领导人进行了会谈。中方对此有何评论？

汪文斌：昨天我们已经回答过相关问题，你可以查阅。我想再次强调，中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心和意志坚定不移。美方派任何人展示所谓对台支持都是徒劳的。

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