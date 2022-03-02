——乌克兰基辅

3月2日清晨，基辅再次响起防空警报。各方当前密切关注乌克兰与俄罗斯准备的新一轮谈判。

乌克兰外长库列巴1日在记者会上表示，关于是否举行新一轮乌俄谈判，乌方认为需要这样的谈判但不接受俄方的“最后通牒”。乌克兰总统泽连斯基说，前一天结束的乌克兰与俄罗斯代表团的谈判没有取得乌方期待的结果。

这是2月27日在乌克兰基辅拍摄的空中的浓烟。新华社记者鲁金博摄

——乌克兰西部重镇利沃夫

俄罗斯与乌克兰冲突爆发以来，乌克兰民众的生活状况备受关注。无论是目前仍在家乡生活，还是已前往他国避难，乌克兰民众期盼着和平能早日到来。

3月1日，一名女子在乌克兰利沃夫的一处物资发放点领取生活用品。新华社记者陈文仙摄

——摩尔多瓦基希讷乌

记者正准备经由摩尔多瓦边境的帕兰卡进入乌克兰增援报道。这里距离乌克兰城市敖德萨数十公里。敖德萨是黑海北岸的重要港口，也是乌克兰第三大城市。

2月25日，一些乌克兰民众抵达摩尔多瓦边境的帕兰卡检查站。新华社/卫星社

——俄罗斯南部罗斯托夫州

欧洲安全与合作组织驻乌克兰特别观察团成员1日晚抵达俄罗斯南部罗斯托夫州的顿河畔罗斯托夫市。

——白俄罗斯明斯克

据俄媒1日报道，按照最初约定，俄罗斯与乌克兰代表团新一轮谈判应在3月2日举行。谈判地点位于白俄罗斯与波兰边境。

——波兰边境城镇普热梅希尔

英国首相约翰逊3月1日访问波兰，与波兰总理莫拉维茨基就为乌克兰提供人道主义援助和对俄罗斯实施新制裁等问题进行磋商。同日，波兰总统杜达与到访的北约秘书长斯托尔滕贝格举行会晤。

总策划：周宗敏

策划：班玮 袁炳忠 范伟国 李生江

监制：魏建华 冯俊扬

统筹：闫珺岩

记者：鲁金博 李东旭 李铭 陈文仙 任珂

陈斌杰 王勍 孟菁 白雪骐 张继业 张章 孟鼎博

剪辑：孙硕

编辑：鲁豫 马晓燕 孙浩 王丰丰

新华社国际部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、杨牧)