新华社内罗毕3月2日电（记者白林 黎华玲）中国生态环境部部长黄润秋1日呼吁发达国家兑现在各公约机制下的出资承诺，加大资源投入，为发展中国家履行国际环境条约提供全方位支持，将政治承诺转化成有效行动措施，为实现联合国2030年目标及全球可持续发展做出新的贡献。

黄润秋在内罗毕时间当天下午在线参加第五届联合国环境大会续会“与多边环境协定领导者对话”会议发言时作上述表述。

他表示，中国坚定维护多边主义和以联合国为核心的国际体系，是推动国际环境条约进程的重要参与者和贡献者。作为最大的发展中环境履约大国，中国高度重视并深度参与全球环境治理，在生物多样性保护、应对气候变化、化学品管理、臭氧层保护、汞排放等履约领域，全力支持公约秘书处工作，如期完成各项履约目标和任务，为全球环境保护做出重要贡献。

多边环境条约是全球环境治理体系的重要组成部分，是应对气候变化、生物多样性丧失以及环境污染全球三大环境危机的主要框架。为推动更好落实各环境公约，黄润秋建议，一是重视发展中国家关切，强化履约能力建设，中方愿与各方分享有关履约的经验做法，同时发挥“一带一路”绿色发展国际联盟作用，共同促进绿色低碳发展；二是加强生物多样性、化学品和废物及应对气候变化等公约的主流化，将公约各项目标要求内化到国家经济、社会、环境等方面，确保各公约在国家层面切实实施；三是强化“里约三公约”、化学品和废物等公约之间目标协同、任务协同、路径协同，形成良好的国际履约协调合作机制，协同推进公约进程。

“2021年中国成功承办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议，通过‘昆明宣言’。中国宣布率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金等东道国举措，体现了对多边环境条约实施的责任担当。”黄润秋说，中国将继续发挥好主席国作用，稳步推进COP15第二阶段会议筹备，推动达成兼具务实与雄心的“2020年后全球生物多样性框架”，为遏制和扭转生物多样性丧失趋势贡献力量。同时也希望各方在公开、平等、透明、包容的原则下，广泛开展对话与磋商，努力扩大共识，推动构建公正合理、各尽所能的2020年后全球生物多样性治理体系。

第五届联合国环境大会续会2月28日至3月2日在肯尼亚首都内罗毕举行。联合国193个会员国的代表、来自世界各地的商界领袖、民间社会团体和环保人士通过现场会议和线上会议的方式共同参会。（参与记者：高敬）

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