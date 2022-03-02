记者 孙广勇

从曼谷出发进入304国道，记者看到道路上满载货物的大卡车、集装箱车明显多了起来，不少路段正在从两车道扩建为四车道。

“泰国政府已经规划了通往廉差邦、曼谷方向和廊开方向的高速公路，未来从巴真府直达廉差邦港仅需一个半小时，直达泰老边境廊开火车站仅需四个小时。巴真府工业发达，有着完善的上下游产业链和供应链，是泰国重要的工业聚集地，尤其是汽车电子电器等行业在泰国处于领先水平，欢迎更多中国企业到巴真府投资兴业。”巴真府工业协会荣誉主席占猜说。

巴真府所处区位可以迅速方便地联通柬埔寨、越南、缅甸、中国。驶出巴真府佳民市10公里后，平坦宽阔的33号国道进入记者眼帘。“金池工业园”的标牌矗立在国道旁，笔直宽阔的六车道道路通向园区。

“这是巴真府仅有的两个泰国工业园管理局批准的工业园，可以提供工厂审批许可、工厂施工许可等一站式服务。”占猜介绍。泰国工业园区管理局职责是发展和设立工业园区，目前在16个府共有60个工业园，“相信未来将有更多的中国投资者到泰国投资”。

泰国金池工业园的客户服务中心。人民网记者 孙广勇摄

近年来，中泰两国持续推进务实合作，深化共建“一带一路”同“泰国4.0”等发展战略对接，中泰全面战略合作伙伴关系不断发展，已逐步形成了多层次、多渠道、全方位的合作格局。中国连续8年成为泰国最大贸易伙伴，越来越多的中国企业在泰投资设厂，覆盖通讯、轮胎、钢铁、光伏等行业。

2月14日，泰国政府批准了2023年-2027年总价值408.2亿泰铢、共1854个项目的府级和府级集群发展计划。位于泰国东部的巴真府被列入“东部经济走廊”二期规划，将通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户。占地4200亩的金池工业园就是规划中的重要部分，工业园可便捷到达曼谷、素万那普机场、廉差邦深水港等交通枢纽，而且工业环境成熟，极具活力。

在金池工业园的中心位置，几台吊机正在紧张工作，把巨型钢材安装到设计的位置，一个面积30000平方米的厂房初现雏形。正泰(泰国)太阳能工厂总监李龙庭说，“工厂2021年6月开工建设，预计2022年6月投产，将年产1.4GW高效晶硅电池。”

泰国金池工业内正在建设的正泰太阳能工厂。人民网记者 孙广勇摄

距离正泰工厂不远，几个巨大的蓝色储水罐在白云下显得更加醒目。“这是工业园建设的供水系统，采用德国设备，全部电脑自动化控制，第一期供水系统每天可以生产6600立方的自来水，并储存130万立方的用水，不必依赖市政管网，可以独立给园区内的工厂提供充足水源。”工业园自来水和污水设施的负责人阿迪蓬表示。

泰国金池工业内独立的自来水加工厂。人民网记者 孙广勇摄

巴真府工业协会理事、上议员卡蓬指出：“金池工业园享受泰国工业园管理局一站式落地服务与BOI双重优惠政策，投资成本低，电价优惠，土地价格仅为罗勇等地的三分之一，具有很好的发展前景。”

泰国家经济和社会发展委员会预测，2022年泰国经济增长将达3.5-4.5%。泰国总理顾问查育缇表示，汽车产业、电子产业、旅游业三大产业对泰国经济十分重要，共占国内生产总值的50%。后疫情时代，泰国将强化上述三大龙头产业，吸引更多外商到泰国投资建立生产基地。

在距金池工业园5公里的侬桑火车站，这间每天只有四趟客运列车的小站正在扩建，车站内铁轨已经增至三条。“货运列车下月开通，将连接廉差邦港，未来通过呵叻府接入中泰铁路，将为工业园提供更加高效便捷的物流服务，”卡蓬说。

距泰国金池工业园5公里的侬桑火车站。人民网记者 孙广勇摄

“泰国出台了一系列招商引资鼓励政策，金池工业园的区位优势明显、落地服务专业、土地性价比高、建设成本低，非常适合中国的优势产业落地，园区将重点吸引汽车制造、新能源、医药、食品加工等产业，为中国及各国企业家打造放心、安心、舒心和温馨的家园，”泰国金池工业园总裁罗铁英表示。

巴真武里府府尹沃拉潘表示，“一带一路”建设同泰国4.0战略对接，可以实现优势互补，推动新经济、新业态合作。泰国将优先发展高科技、高附加值产业，中国制造业企业高科技水平不断提高，中泰在通讯、汽配、电子、新材料等产业上有很大合作空间，希望在更多领域与中方开展合作，促进双边经贸发展，推动招商项目落地，推动泰国经济复苏。

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