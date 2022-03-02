新华社北京3月2日电 述评：稳定器 动力源 领头雁——中国持续为全球共克时艰发展繁荣作出重要贡献

新华社记者班威

初春时节，乍暖还寒。世界百年未有之大变局加速演进，新冠疫情反复延宕，全球挑战层出不穷。时代之变和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。

刚刚闭幕的北京冬奥会，以完美之姿令世人赞叹；即将召开的全国两会，再次吸引全球瞩目。人们期待并相信，在世界发展的十字路口，中国将持续为全球共克时艰、发展繁荣作出重要贡献，为人类携手共创美好未来开拓前进方向。

风浪中的稳定器

延宕两年之久的新冠疫情仍在全球肆虐，世界面对严峻挑战。

“在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。”疫情海啸中，世界更能领会这句话的深刻内涵。

当未来的人们回望当下这段历史，一定不会忘记中国人民同世界各国守望相助、携手抗疫的非凡历程。

坚定信心、同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路——仅2021年，中国就向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠疫苗，成为对外提供疫苗最多的国家。

埃及高教科研部长兼代理卫生部长加法尔说，中国的行动始终践行着构建人类卫生健康共同体的承诺，中方提供的疫苗援助是埃及目前为止收到的最大规模的外国疫苗援助，中国疫苗也是埃及当地使用率最高的疫苗。中国不仅在国内抗疫取得突出成效，也成为助力全球抗疫的榜样。

发起新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，向发展中国家抗疫和恢复经济社会发展提供援助，推动疫苗成为发展中国家用得上、用得起的公共产品……一项项实打实的举措，让世界看到了风雨之中的中国担当。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯说，从提供个人防护装备，到将疫苗作为全球公共产品，再到派遣抗疫专家和开展医学交流，中国行动堪称典范。

新冠疫情并非当今世界面临的唯一挑战。经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义抬头。开放还是封闭、拉手还是松手、拆墙还是筑墙成为影响人类未来的关键抉择，中国以开放促合作，以合作谋发展，为风险与不确定性交织的世界增添宝贵定力。

“中国不仅自身稳步发展，还积极与世界上其他国家开展合作，这非常有利于国际社会共克时艰。”希腊国际关系学者佩拉吉娅·卡帕西奥塔基说，“随着中国在应对全球挑战中发挥越来越重要的作用，即将召开的中国两会势必更加吸引全球关注。”

跋涉中的动力源

2022年伊始，中国经济“成绩单”让世界眼前一亮：过去一年，中国外贸额首破6万亿美元关口，经济总量同比增长8.1％，实现较高增长和较低通胀的双重目标。中国连年对世界经济增长贡献率超过30％，成为全球经济发展的动力源。

疫情背景下，国际社会对中国经济的关注不断提升。众多国际人士认为，虽然受到国内外经济环境变化带来的巨大压力，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，中国为国际社会战胜疫情、世界经济稳定复苏注入强大信心和动力。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢说，疫情期间，中国成功保持了对国内外市场的供应稳定。作为全球供应链的主要参与者，中国经济的稳定复苏、高质量发展和扩大开放将为后疫情时代的世界经济复苏和增长注入更强劲动力。

阿根廷国立拉普拉塔大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨说，中国成功控制住疫情并迅速推动复工复产，同时保持着对其他国家高位的贸易往来，对稳定全球供应链发挥重要作用。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国不断扩大开放，以实际行动维护多边主义和自由贸易，展现了开放自信、重信守诺的大国形象，以及同世界共享机遇、共创未来的坚定决心。

“中国的对外开放与世界经济的健康发展息息相关。”巴西瓦加斯基金会教授、巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略说，中国经济快速从疫情中恢复，带动了相关贸易伙伴的经济增长。中国的经济规模意味着其公共政策和两会作出的决策必将对世界产生重要影响。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，就促进全球经济复苏和增长而言，中国仍然是最强劲的经济体。中国已成为多边主义和经济全球化的坚定拥护者，很多国家都期待透过两会看到中国改革开放的新举措。

团结合作的领头雁

北京冬奥会刚刚闭幕，来自91个国家和地区的近3000名运动员，在洁白的冰雪中感受到动人暖意。闭幕式上，“天下一家”“ONE WORLD ONE FAMILY”在夜空中粲然绽放，表达出中国和世界人民的美好祈愿。

2月5日，国家主席习近平会见来华出席冬奥会的联合国秘书长古特雷斯时强调，人类生活在同一个地球村，命运紧密相连。面对各种紧迫全球性挑战，加强团结合作，共同坐上新时代的“诺亚方舟”，人类才会有更加美好的明天。这再次传递了中国推动构建人类命运共同体的决心。

“在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少”“各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕”……中国主张将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，提出全球发展倡议，呼吁形成国际合力，共造“发展引擎”，构建全球发展命运共同体。

构建人类命运共同体，中国是积极倡导者，更是坚定推动者、践行者。

南非大学姆贝基非洲领导力研究院高级研究员谭哲理说，对于构建人类命运共同体这一宏伟目标，中国落实在一项项务实政策中。中国从未寻求政治经济霸权或迫使其他国家遵循中国发展模式，始终视多边主义为最佳解决方案，重视联合国、世贸组织和非盟等国际机构在国际事务中发挥重要作用。

白俄罗斯战略研究所分析员阿夫多宁说，正是中国坚定不移的立场和实践，让世界人民看到实现人类命运共同体的希望与信心。

推动构建人类命运共同体，不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，形成共建美好世界的最大公约数。

国际人士认为，中国两会作出的决策和释放的信号将向世界展示中国独特的发展道路。印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，中国创造性地发展和探索出适合本国国情的民主实现形式，为世界民主政治发展贡献了中国理念和方案，提振了发展中国家自主发展的信心。

奋进新征程，建功新时代。壬寅虎年，中国将以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，继续书写中国特色社会主义伟大事业的历史新篇章！即将召开的中国两会也将再次向世界宣示，一个在开放中不断发展进步的中国，将始终是各国共同发展的强劲引擎、人类文明进步的中坚力量。（参与记者：吴丹妮、汪平、耿鹏宇、于帅帅、熊思浩、倪瑞捷、陈威华、赵焱、白林、荆晶、鲁金博、余谦梁、郑世波、张继业、蒋超、李骥志、尚昊、吕迎旭）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)