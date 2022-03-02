新华社重庆3月2日电（记者陈青冰）3月2日下午，首趟陆海新通道中老铁路（江津-万象）国际货运列车在重庆江津珞璜物流园片区的小南垭铁路物流中心正式发车，共运载37个集装箱，货值约400万元，包括化工品、建筑材料、通用机械、日用百货等。

过去，重庆出口老挝万象的产品，只能依靠公路经云南磨憨口岸至老挝万象，全程需要10天。随着中老铁路的开通，现在重庆出口货物运输时间缩短至5天左右。

2020年10月，由重庆国际物流枢纽园片区和江津珞璜物流园片区组成的重庆陆港型国家物流枢纽，被纳入了22个国家物流枢纽建设名单之一。

2021年12月3日，中老铁路开通运营。12月4日，陆海新通道中老铁路（成渝-万象）国际货运班列分别从重庆团结村站和成都国际铁路港始发。

“相较于传统公路运输方式，铁路运输不仅节省大量时间和物流成本，而且货物的安全性更加有保障。今年，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效实施，再加上中老铁路这条快捷通道的开通，我们企业更有信心开拓东南亚市场，提升品牌的国际竞争力。”江津企业江记酒庄负责人姜南说。

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