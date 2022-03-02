人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

吉尔吉斯斯坦议长表示愿加强吉中立法机构交流合作

2022年03月02日18:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社比什凯克3月2日电 吉尔吉斯斯坦议长马梅托夫1日会见中国驻吉大使杜德文，双方就深化中吉关系、加强两国立法机构交流合作等交换意见。

　　马梅托夫祝贺中方成功举办北京冬奥会，祝贺吉中建交30周年，表示吉中是友好邻邦和全面战略伙伴，吉方始终珍视吉中睦邻友好关系，感谢中方长期以来为吉发展经济、改善民生、抗击疫情、维护安全等提供宝贵支持和帮助。他表示，吉方愿同中方共同落实两国元首达成的各项共识。吉议会愿同中国全国人大加强往来，不断提升合作水平，为巩固和发展吉中友好关系作出积极贡献。

　　杜德文祝贺马梅托夫当选吉新一届议会议长，高度评价建交30年中吉关系发展及两国共建“一带一路”合作成果，强调中方愿同吉方全面落实两国元首达成的各项共识，不断深化中吉各领域合作，实现共同发展繁荣。杜德文指出，立法机构交流合作是中吉关系重要内容，中国全国人大同吉议会长期保持友好合作关系，为中吉关系发展发挥重要作用。希望两国立法机构进一步密切交流，不断巩固两国人民传统友谊，共同推动两国关系迈上新台阶。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部