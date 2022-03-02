新华社比什凯克3月2日电 吉尔吉斯斯坦议长马梅托夫1日会见中国驻吉大使杜德文，双方就深化中吉关系、加强两国立法机构交流合作等交换意见。

马梅托夫祝贺中方成功举办北京冬奥会，祝贺吉中建交30周年，表示吉中是友好邻邦和全面战略伙伴，吉方始终珍视吉中睦邻友好关系，感谢中方长期以来为吉发展经济、改善民生、抗击疫情、维护安全等提供宝贵支持和帮助。他表示，吉方愿同中方共同落实两国元首达成的各项共识。吉议会愿同中国全国人大加强往来，不断提升合作水平，为巩固和发展吉中友好关系作出积极贡献。

杜德文祝贺马梅托夫当选吉新一届议会议长，高度评价建交30年中吉关系发展及两国共建“一带一路”合作成果，强调中方愿同吉方全面落实两国元首达成的各项共识，不断深化中吉各领域合作，实现共同发展繁荣。杜德文指出，立法机构交流合作是中吉关系重要内容，中国全国人大同吉议会长期保持友好合作关系，为中吉关系发展发挥重要作用。希望两国立法机构进一步密切交流，不断巩固两国人民传统友谊，共同推动两国关系迈上新台阶。

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