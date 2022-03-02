新华社北京3月2日电 热点问答：俄军威慑力量进入“特殊战备”意味几何

新华社记者惠晓霜

俄罗斯总统普京2月24日下令在乌克兰发起特别军事行动后，西方国家大幅升级对俄方制裁，并向乌方持续提供军备支持和经济援助。乌克兰局势持续紧张。普京27日下令俄军威慑力量进入特殊战备状态，引发国际社会高度关注。

何为特殊战备状态

普京2月27日会见国防部长绍伊古和俄军总参谋长格拉西莫夫时下令俄军威慑力量进入特殊战备状态。绍伊古28日报告普京，战略导弹部队、北方舰队和太平洋舰队、远程航空兵执勤力量均已加强，开始战备值班。

俄方未说明特殊战备状态具体行动。据塔斯社报道，俄军战略威慑力量任务是遏制外国对俄罗斯及其盟友入侵以及动用包括核武器在内各种武器击退入侵者。战略威慑力量由战略进攻力量和战略防御力量组成。

俄军战略进攻力量包括战略核武器和战略常规武器，具体装备包括洲际弹道导弹、远程战略轰炸机、潜艇、水面舰艇以及远程精确打击武器等。战略防御力量的装备则包括导弹预警系统、反导系统和防空系统等。

俄罗斯《生意人报》援引专家的话报道，这是冷战结束后俄军战略威慑力量首次转入特殊战备状态。联合国裁军研究所高级研究员帕维尔·波德维格说，进入特殊战备状态后，即使遭受敌方打击，俄军威慑力量核武器控制系统也能保持运转，但这并不代表俄方会首先发动核打击。

俄方为何下此命令

普京下令俄军威慑力量进入特殊战备状态时强调，西方国家不仅对俄罗斯施加非法制裁，而且“一些主要北约国家的高级官员对俄方发表侵略性言论”。

普京没有点名这些官员。俄罗斯卫星通讯社报道提到，普京发出命令前，英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯接受媒体采访时表示：“如果我们不在乌克兰阻止普京……最终可能演变为（俄罗斯）与北约的冲突。”

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫批驳特拉斯上述言论“完全不可接受”。

美国和北约虽然表示不会派兵支援乌克兰，但持续加大对乌方军事援助。

《生意人报》援引俄罗斯战略武器专家瓦西里·拉塔的话报道，普京下令俄军威慑力量进入特殊战备状态，并非意在加剧与西方紧张关系，而是警告西方不要干涉俄方军事行动。“就眼下而言，这是必要和合理的决定，会让对方那些头脑发热的人冷静下来。”

西方国家做何反应

针对俄军威慑力量进入特殊战备状态，美国及其盟友总体淡化处理。

被问及美国民众是否应该担忧爆发核战争时，美国总统拜登予以否定回答。

白宫新闻秘书珍·普萨基表示：“目前没有理由改变我方战备等级。”她强调，美国和北约都没有意愿或意图与俄罗斯发生冲突。

“俄罗斯和美国长期以来都认为动用核武器会有毁灭性后果，并且都多次、包括今年早些时候说，核战争没有赢家，永远不应打。”普萨基说。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约设在30个不同地点的100多架战机保持高度戒备状态，北约从波罗的海到地中海部署逾120艘舰船，并向北约东部地区部署成千上万名士兵。但他重申北约不会与俄罗斯发生冲突，并呼吁通过外交手段解决乌克兰危机。

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