新华社北京3月2日电（记者于文静）中国农业农村部与联合国粮农组织近日共同主办“加强南南合作和三方合作促进全球农业发展对话会暨中国—联合国粮农组织第三期南南合作信托基金情况介绍”线上活动，切实促进农业发展。

中国农业农村部部长唐仁健表示，南南合作是发展中国家联合自强的伟大创举，中国政府高度重视支持农业领域的南南合作。日前，中国农业农村部与联合国粮农组织签署总协定，正式启动第三期南南合作信托基金。希望各方凝聚共识，更好发挥南南合作信托基金作用，在减贫、粮食安全等领域深化国际合作，促进发展中国家共同发展。

唐仁健指出，全球新冠肺炎疫情仍然延宕起伏，世界经济复苏失衡，落实联合国2030年可持续发展议程面临空前挑战。作为开放、负责任的发展中国家，中方将同各方一道，携手共进、共克时艰，进一步深化南南合作，在全球发展倡议框架下共同推动农业农村可持续发展。

唐仁健提出三点倡议：一是围绕减贫、粮食安全等国际合作重点领域，聚焦粮食生产能力提升、农业生物多样性保护、小农户价值链提升等，推动实施一批普惠性强、实用性高、带动面广的发展项目，帮助广大发展中国家增强粮食安全保障能力。二是加强协调对接，发挥年度磋商会等机制作用，健全项目实施利益相关方对话工作平台，引领合作务实开展。三是拓宽合作广度，构建多元伙伴关系，推动发达国家、发展中国家、联合国各发展机构及相关组织、私营部门等群策群力，共同打造全球农业合作新机制。

联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，南南合作和三方合作是应对全球饥饿、营养不良、贫困和不平等挑战的重要解决途径。中国一直是联合国粮农组织南南合作的重要战略伙伴，近年来累计向粮农组织南南合作基金捐款1.3亿美元，派遣专家1000多名。粮农组织将继续加强伙伴关系，扩大南南合作和三方合作前景，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

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