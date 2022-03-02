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拜登发表任内首次国情咨文演讲

2022年03月02日17:10 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月1日电（记者颜亮　孙丁）在美国内部分裂加剧的背景下，民调支持率持续低迷的美国总统拜登1日晚在国会发表任内首次国情咨文演讲，聚焦乌克兰局势、美国通胀、新冠疫情等话题。

　　拜登的演讲从乌克兰局势切入，列举美国近期对俄罗斯采取的制裁措施以及向乌克兰提供的援助，并宣布禁止俄罗斯飞机进入美国领空以及释放3000万桶战略石油储备。

　　为缓解美国通胀压力，拜登在演讲中提出增强国内供应链、降低处方药价格、降低能源和育儿成本、提供更多可负担住房等一揽子经济计划。对此，许多国会议员担心该计划将进一步推高美国财政赤字和债务水平，恶化通胀形势。

　　谈及新冠疫情时，拜登说，美国不会接受与病毒共存，新冠病毒的新变种仍有可能出现。他呼吁民众接种疫苗、加强检测等。

　　此外，拜登在演讲中还涉及投票权改革、气候变化、枪支犯罪、边境安全、医疗医保、教育等问题。

　　当天，记者看到，美国国会大厦周边区域设置了金属栅栏和水泥路障，以防范可能发生的卡车车队示威。美国国防部还批准动用国民警卫队协助执法部门维持秩序。此外，由于美国疾病控制和预防中心近期大幅修改了防疫建议，超过70%的美国民众在室内公共场所不再需要戴口罩，拜登演讲期间现场几乎没有人戴口罩。

　　美国艾奥瓦州州长雷诺兹1日晚代表共和党人发表对拜登国情咨文的回应，批评拜登和民主党没有推动美国前进，而是把美国送回到上世纪70年代末和80年初。

(责编：崔译戈、杨牧)

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