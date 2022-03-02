新华社纽约3月1日电 新闻分析：国际能源署宣布释放原油储备缘何未能给国际油价降温

新华社记者刘亚南

近期，受俄乌冲突和西方对俄严厉制裁影响，国际油价升至每桶100美元上方。为给油价降温，国际能源署3月1日召开临时部长级会议，决定联合释放6000万桶原油储备。

虽然市场对上述消息已有预期，但当日早盘国际油价仍大幅上涨。国际能源署公布释放原油储备的消息后，涨幅仅小幅收窄。随后的交易中，国际油价继续冲高。

截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨7.69美元，收于每桶103.41美元，涨幅为8.03%，盘中最高升至每桶106.78美元；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7美元，收于每桶104.97美元，涨幅为7.15%，盘中最高升至每桶107.57美元。

市场分析人士认为，国际能源署释放原油储备的决定之所以未能给油价有效降温，是因为此次释放的储备规模不及市场预期，与全球原油消费量和潜在供应短板相比，显得分量不足。此外，俄罗斯原油供应实际减少的规模尚难确定、乌克兰危机前景不明等因素，也加重了市场对能源供应形势进一步恶化的担忧。

国际能源署1日宣布，其31个成员国在当天召开的临时部长级会议上，决定释放6000万桶原油储备，其中包括美国承诺释放的3000万桶原油储备。媒体此前报道说，国际能源署成员可能释放7000万桶原油储备，美国释放原油储备的规模为4000万桶。

国际能源署表示，该机构成员共拥有15亿桶应急原油储备，此次决定释放的规模约占总量的4%，可以按照每天200万桶的规模持续释放30天。这是1974年国际能源署成立以来，第四次联合释放原油储备。

据测算，国际能源署成员此次释放的原油储备规模，相当于俄罗斯6天的原油产量或12天的原油出口量。

美国能源部长珍尼弗·格兰霍姆当天发布公告说，国际能源署的这一决定致力于应对与乌克兰冲突相关的严重市场和供应冲击。美国将释放3000万桶战略原油储备。如果需要，美国准备视情况采取更多措施。

市场研究机构克普勒公司美洲首席石油分析师马特·史密斯说，鉴于从发布公告到原油真正流入市场存在延迟等因素，预计国际能源署释放原油储备的最大影响是对市场心理的影响。

瑞穗证券美国公司能源期货业务负责人鲍勃·约杰表示，6000万桶原油对改变形势的作用不大，且不足以抵消俄罗斯原油供应的损失。“简而言之，6000万桶不够用。”

加拿大帝国商业银行高级能源交易员丽贝卡·巴宾表示，此次释放的原油储备短期可提供温和的缓冲，但与俄罗斯原油供应中断的规模相比显得不足。

此外，一些分析人士指出，除供应短板外，购买意愿下降、支付面临瓶颈、融资困难等因素也可能妨碍交易，加剧油价上涨。

德国商业银行大宗商品分析师卡斯滕·弗里奇说，受不确定性影响，大宗商品消费者越来越不愿从俄罗斯购买石油、液化天然气、煤炭、金属和粮食。弗里奇说，俄罗斯多家银行被排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外，让交付货款变得更加困难。此外，一些西方银行拒绝为这些交易融资。

美国能源经济战略研究咨询公司总裁迈克尔·林奇表示，在冲突升级的情况下，市场反应显示出市场预计俄罗斯原油供应将大量减少。交易商认为，此次释放原油储备是西方实施更大制裁和原油供应进一步减少的前奏。

此外，加拿大总理特鲁多日前宣布禁止从俄罗斯进口石油，成为首个因乌克兰冲突对俄罗斯实施石油禁运的西方国家，所释放的信号令市场不安。

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国定于2日举行部长级会议，讨论4月份原油生产配额。市场预计，欧佩克与非欧佩克产油国仍将维持连续实施数月的增产计划。

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