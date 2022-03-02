新华社伦敦3月1日电 专访：欧洲能源价格短期或保持高位震荡——访中银国际环球商品市场策略主管傅晓

新华社记者杨海若 黄泽民

乌克兰局势骤然升级背景下，欧洲能源供应和价格走势引发市场高度关注。中银国际环球商品市场策略主管傅晓日前在伦敦接受新华社记者专访时表示，天然气和原油供应都受地缘政治因素影响，欧洲能源价格短期内或保持高位震荡。

傅晓说，目前看来，欧美对俄罗斯采取包括将部分俄罗斯银行排除出环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统等制裁措施，但针对俄油气出口的具体措施较少，德国暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序对目前市场供应影响有限。

傅晓认为，欧洲应对天然气短缺有两个选择：一是从挪威方面增加供应，二是增加从美国等国进口液化天然气（LNG）作为补充。“但俄罗斯天然气占欧洲天然气总供应量的30%至40%，没有任何国家可以取代。如果全面制裁俄罗斯天然气出口，欧洲能源成本将不可避免大幅上升。”

2月24日，乌克兰局势骤然升级，作为欧洲天然气基准价格的荷兰和英国天然气期货价格涨幅均一度超过40%，之后有所回落。

傅晓认为，目前欧洲天然气紧缺状况还不及去年12月，原因包括气温回升导致取暖需求下降，以及来自其他地区的天然气供应增加。但外界对俄罗斯途经乌克兰管线的天然气供应担忧显著加深，认为未来不排除俄罗斯对欧输气减少的可能。

“我们认为短期内天然气价格可能持续在高位震荡。中期来看，如果乌克兰危机持续到今年冬季或者更久，并且欧洲不能及时补充库存，那么欧洲天然气价格可能在今年10月以后再创新高。”傅晓说。

谈及原油供应受到的影响时，傅晓表示，最近市场已经出现明显变化，现货贸易商担心欧美对俄罗斯原油出口进行限制，采购俄罗斯原油的意愿有所降低。这使得俄罗斯乌拉尔原油价格对布伦特原油价格的贴水幅度创下历史最高纪录。

傅晓认为，如果俄罗斯原油出口显著降低，全球石油市场供应将更加紧张，油价可能大幅度上涨。如果未来制裁涉及俄罗斯原油出口，短期内市场上很难找到替代品。

傅晓同时表示，乌克兰危机加剧的同时，伊核谈判也在进行中。市场预计，为对冲制裁俄罗斯可能带来的原油价格上涨，美国可能解除对伊朗原油出口的限制。如果谈判达成协议，伊朗或将大幅增加出口，对油价上涨产生一定抑制作用。

(责编：于洋、崔越)