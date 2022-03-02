人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

最新动态：泽连斯基呼吁欧盟接纳乌克兰 欧委会主席说战事结束再议入盟

2022年03月02日13:36 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月2日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基1日再次呼吁欧盟同意接纳乌克兰入盟。欧盟委员会主席冯德莱恩1日在谈及乌克兰加入欧盟一事时表示，首先必须结束战事。

　　——在3月1日的欧洲议会全会上，乌克兰总统泽连斯基应邀远程发表演讲，再次呼吁欧盟同意接纳乌克兰入盟。

　　——欧盟委员会主席冯德莱恩1日在欧洲议会发表演讲说，如今欧盟与乌克兰的关系比以往任何时候都紧密，“前面仍有很长的路要走。我们必须结束这场战事。我们应该讨论接下来的步骤”。

　　——欧洲理事会主席米歇尔1日表示，欧盟将会认真对待乌克兰（入盟）这一“极具象征意义的、合理的政治请求”，但同时承认入盟过程将很艰难。

　　——北约秘书长斯托尔滕贝格1日呼吁俄罗斯立即停火、从乌克兰全部撤军并通过外交手段解决乌克兰危机。他还重申，北约不会与俄罗斯发生冲突。

　　——美国总统拜登1日重申，美军不会进入乌境内与俄军交战。他同时称，美国将禁止俄罗斯飞机进入美国领空。此举的目的是“进一步孤立俄罗斯、进一步打压（俄罗斯）经济”。

　　——乌克兰国家紧急情况部1日表示，俄罗斯军队当天对基辅电视塔发动炮击，造成至少5人死亡，5人受伤。遭炮击后该电视塔已暂时关闭，无法正常传输电视信号。

　　——俄罗斯总统新闻局1日发布消息说，俄总统普京签署了关于保障金融稳定补充临时措施的总统令，旨在维护俄罗斯金融稳定。消息说，美国和一些追随美国的国家及国际组织对俄公民和法人实体采取限制措施，针对此类不友好及违反国际法的行动，俄罗斯决定采取补充措施。

　　——英国政府1日宣布制裁白俄罗斯4名国防部高级官员和两家国有企业，原因是英方认定白俄罗斯支持俄罗斯对乌克兰发起军事行动。（参与记者：李骥志、郭春菊、耿鹏宇、李东旭、李铭、杜鹃、邓仙来）

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部