新华社北京3月2日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基1日再次呼吁欧盟同意接纳乌克兰入盟。欧盟委员会主席冯德莱恩1日在谈及乌克兰加入欧盟一事时表示，首先必须结束战事。

——在3月1日的欧洲议会全会上，乌克兰总统泽连斯基应邀远程发表演讲，再次呼吁欧盟同意接纳乌克兰入盟。

——欧盟委员会主席冯德莱恩1日在欧洲议会发表演讲说，如今欧盟与乌克兰的关系比以往任何时候都紧密，“前面仍有很长的路要走。我们必须结束这场战事。我们应该讨论接下来的步骤”。

——欧洲理事会主席米歇尔1日表示，欧盟将会认真对待乌克兰（入盟）这一“极具象征意义的、合理的政治请求”，但同时承认入盟过程将很艰难。

——北约秘书长斯托尔滕贝格1日呼吁俄罗斯立即停火、从乌克兰全部撤军并通过外交手段解决乌克兰危机。他还重申，北约不会与俄罗斯发生冲突。

——美国总统拜登1日重申，美军不会进入乌境内与俄军交战。他同时称，美国将禁止俄罗斯飞机进入美国领空。此举的目的是“进一步孤立俄罗斯、进一步打压（俄罗斯）经济”。

——乌克兰国家紧急情况部1日表示，俄罗斯军队当天对基辅电视塔发动炮击，造成至少5人死亡，5人受伤。遭炮击后该电视塔已暂时关闭，无法正常传输电视信号。

——俄罗斯总统新闻局1日发布消息说，俄总统普京签署了关于保障金融稳定补充临时措施的总统令，旨在维护俄罗斯金融稳定。消息说，美国和一些追随美国的国家及国际组织对俄公民和法人实体采取限制措施，针对此类不友好及违反国际法的行动，俄罗斯决定采取补充措施。

——英国政府1日宣布制裁白俄罗斯4名国防部高级官员和两家国有企业，原因是英方认定白俄罗斯支持俄罗斯对乌克兰发起军事行动。（参与记者：李骥志、郭春菊、耿鹏宇、李东旭、李铭、杜鹃、邓仙来）

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