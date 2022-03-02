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拜登重申美军不会进入乌克兰与俄军交战

2022年03月02日13:34 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月1日电（记者邓仙来）美国总统拜登1日在国会发表任内首次国情咨文演讲时重申，美军不会进入乌克兰与俄军作战。

　　拜登在当晚演讲中首先提及俄乌军事冲突，强调美军现在和将来都不会进入乌克兰与俄军作战。

　　拜登在演讲中回顾了美国及其盟友和伙伴近期对俄罗斯实施的一系列“强有力”经济制裁措施，以及向乌克兰提供的军事、经济和人道主义援助，称相关举措展现了西方的团结并给俄罗斯带来“痛苦”。

　　拜登说，美国司法部将成立一个工作组，调查俄罗斯寡头们的“犯罪行为”，并与欧洲盟友一道没收其游艇、豪宅和私人飞机等“不义之财”。同时，美国将继续向乌克兰人民提供抵御俄军事行动所需的援助。

　　拜登同时称，美国将禁止俄罗斯飞机进入美国领空。此举的目的是“进一步孤立俄罗斯、进一步打压（俄罗斯）经济”。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩2月27日宣布禁止俄罗斯飞机在欧盟空域内起降或穿越。同日，加拿大也宣布对俄飞机关闭领空。作为回应，俄罗斯28日宣布对包括加拿大和欧洲多国在内的总计36个国家的航空公司运营的航班在俄领空的飞行实施限制。

(责编：于洋、崔越)

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