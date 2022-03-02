新华社华盛顿3月1日电 美国航天局1日发布消息说，当天下午美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型运载火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空，将美国第三颗下一代气象卫星送入太空。

据美国航天局消息，美国东部时间3月1日16时38分（北京时间2日5时38分），这颗“静止环境观测卫星-T”（GOES-T）发射升空。最新发布的消息显示，目前卫星已成功与运载火箭分离。

该卫星由美国航天局和美国国家海洋和大气管理局共同开发，是美国发射的第三颗下一代气象卫星，它在发射约3.5小时后与运载火箭分离并继续其旅程，上升到更高的地球静止轨道。之后经过检查、校准并被认为可以投入运行后，它会更名为GOES-18，取代此前的GOES-17卫星，负责监测美国西海岸、阿拉斯加、夏威夷等地区的气象情况。

这颗新的气象卫星体积相当于一辆小型校车，重约2720千克。它可以协助气象专家监测美国西部的沙尘暴、火山爆发和森林火灾等，并预测这些地区包括雷电、龙卷风、沿海大雾、飓风、洪水等在内的气象事件或极端天气。

2016年11月19日，美国发射了第一颗下一代气象卫星GOES-16，负责监测美国东部气候。GOES-17于2018年3月1日发射升空，负责监测美国西部气候。

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