新华社华盛顿3月1日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）和世界银行1日发表联合声明，宣布将向乌克兰提供资金支持，帮助其维持融资能力和政策空间。

声明说，作为对乌克兰紧急融资请求的回应，IMF将通过“快速融资工具”向乌提供资金。IMF执行董事会最早将于下周审议相关融资方案。

另外，IMF承诺在未来4个月内通过“备用安排计划”向乌额外提供22亿美元资金。世行将在未来几个月内向乌提供总额30亿美元的一揽子资金支持，其中至少3.5亿美元有望于本周获得执行董事会批准。

IMF和世行在声明中对俄乌冲突导致的大宗商品价格上涨、通货膨胀加剧、金融市场动荡等外溢效应表达担忧，表示将评估冲突对其他经济体的影响，并准备好为该地区经济体提供政策、技术和资金支持。

声明呼吁通过国际协作缓解俄乌冲突给世界经济和民众生计带来的风险。

IMF总裁格奥尔基耶娃2月25日发表声明表示，乌克兰局势给该地区和全球带来重大经济风险，俄乌冲突持续可能毁掉全球经济复苏取得的一些进展。

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