新华社首尔3月2日电（记者杜白羽 孙一然）韩国中央防疫对策本部2日通报，截至2日零时，该国过去24小时新增新冠确诊病例超21万例，创下韩国疫情暴发以来日增确诊病例数新高。

据通报，韩国1日新增219241例新冠确诊病例，较前一天通报的13.8万多例大幅增加，目前累计确诊病例达349.2万多例；1日新增死亡病例96例，累计死亡8266例。

韩国疾病管理厅厅长郑银敬2月末在记者会上表示，本轮疫情峰值可能在3月初至中旬出现，届时日增确诊病例最多可能达35万例。

变异新冠病毒奥密克戎毒株广泛传播导致韩国新增确诊人数大幅增加，但由于确诊病例的重症率低等特点，韩国政府日前小幅放宽防疫措施。

韩国中央防疫对策本部2月28日表示，从3月1日起，暂停实施“防疫通行证”制度，民众进出室内运动场所、餐厅、咖啡厅和医疗机构等场所时，无需出示疫苗接种证明或48小时内核酸检测阴性证明。

针对目前防疫政策，韩国一些医学专家表示担忧。韩国嘉泉大学医学院预防医学教授郑在勋表示，在疫情稳定后放宽防疫措施是可行的，但从目前来看放宽限制操之过急。韩国一山医院呼吸内科教授韩昌勋表示，放宽防疫措施可能会向民众传递错误信号，导致民众防疫意识松懈，从而使确诊病例进一步增加。

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