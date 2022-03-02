新华社法兰克福3月1日电 综述：俄乌冲突给德国航空业复苏蒙上阴影

新华社记者何丽丽

俄乌冲突爆发以来，德国等欧盟国家宣布对俄罗斯关闭领空，随后俄罗斯决定限制36国航班在俄领空飞行。德国航空业专家认为，俄乌冲突对包括德国在内的全球航空交通产生不小影响，德国航空业复苏更为艰难。

德国从2月27日开始执行对俄“禁飞令”，有效期暂定为三个月。当日，德国汉莎航空公司宣布客运航班停飞俄罗斯，且至少在未来7天内，旗下欧洲之翼和奥地利航空公司航班都避开俄罗斯领空。

汉莎公司发言人称，飞往日本和韩国等国的东亚航线也将调整。新航线的飞行时间预计延长一到两个小时，需要更多的燃油，这可能导致飞机比之前少装载5%到20%的货物。

西伯利亚航线是迄今中欧和东亚之间最短的航线，禁飞措施将迫使相关航线南移。飞往东亚的替代航线所耗时间和燃油量将显著增加。

德国图宾根A3M公司旅行安全分析师米夏埃尔·特林克瓦尔德说，德国飞往东亚航班的替代航线大部分将途经土耳其，飞往东南亚航班因不经俄罗斯领空，受影响不大。

德国“空降”咨询公司首席执行官格拉尔德·维塞尔认为，乌克兰危机对航空交通影响巨大，将导致燃油价格上涨和商务旅行减少，冲突何时结束对德国航空业的复苏至关重要。

根据德国航空运输业联合会数据，德国航空公司2021年运送乘客5250万人次，比疫情前的2019年大幅降低75%。

在法兰克福货运专家约阿希姆·冯·温宁看来，欧俄相关举措已造成一大片禁飞区，德国航空公司不得不改用迂回航线，通往亚洲的航线将越来越长，燃油成本上升，航空业复苏将更为艰难。

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