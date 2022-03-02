新华社塔林3月1日电（记者郭春菊）北约秘书长斯托尔滕贝格1日在爱沙尼亚北部塔帕军事基地呼吁通过外交手段解决乌克兰危机。

当天，斯托尔滕贝格与爱沙尼亚总理卡拉斯、英国首相约翰逊在该基地视察后举行联合新闻发布会。

斯托尔滕贝格呼吁俄罗斯立即停火、从乌克兰全部撤军并通过外交手段解决乌克兰危机。

他还说，为应对俄罗斯对乌克兰的军事行动，北约在30个不同地点的100多架飞机保持高度戒备状态，从波罗的海到地中海部署了逾120艘舰船，英国、美国和其他盟国正在向北约东部地区部署成千上万名士兵。

但他重申，北约不会与俄罗斯发生冲突。

约翰逊说，“我们不会与俄罗斯在乌克兰开战”，北约增援部队将驻扎在北约成员国境内。有关在乌克兰设立“禁飞区”的想法目前不现实，也不在北约考虑范围之内。

据爱沙尼亚公共广播公司报道，英国将向塔帕军事基地的北约盟军战斗营增派900多名士兵，英国在该基地的驻军将翻一番。近200名丹麦士兵及车辆和装备也将加入战斗营。

爱沙尼亚总理府新闻公告援引卡拉斯的话说，当务之急是确保军事和人道主义援助尽快抵达乌克兰。她强调北约应进一步加强东部地区防御力量。

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