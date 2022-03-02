人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

北约秘书长呼吁通过外交手段解决乌克兰危机

2022年03月02日10:23 | 来源：新华网
小字号

　　新华社塔林3月1日电（记者郭春菊）北约秘书长斯托尔滕贝格1日在爱沙尼亚北部塔帕军事基地呼吁通过外交手段解决乌克兰危机。

　　当天，斯托尔滕贝格与爱沙尼亚总理卡拉斯、英国首相约翰逊在该基地视察后举行联合新闻发布会。

　　斯托尔滕贝格呼吁俄罗斯立即停火、从乌克兰全部撤军并通过外交手段解决乌克兰危机。

　　他还说，为应对俄罗斯对乌克兰的军事行动，北约在30个不同地点的100多架飞机保持高度戒备状态，从波罗的海到地中海部署了逾120艘舰船，英国、美国和其他盟国正在向北约东部地区部署成千上万名士兵。

　　但他重申，北约不会与俄罗斯发生冲突。

　　约翰逊说，“我们不会与俄罗斯在乌克兰开战”，北约增援部队将驻扎在北约成员国境内。有关在乌克兰设立“禁飞区”的想法目前不现实，也不在北约考虑范围之内。

　　据爱沙尼亚公共广播公司报道，英国将向塔帕军事基地的北约盟军战斗营增派900多名士兵，英国在该基地的驻军将翻一番。近200名丹麦士兵及车辆和装备也将加入战斗营。

　　爱沙尼亚总理府新闻公告援引卡拉斯的话说，当务之急是确保军事和人道主义援助尽快抵达乌克兰。她强调北约应进一步加强东部地区防御力量。

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部