人民网东京3月1日电 （记者岳林炜）3月1日，“四季礼赞——中国故宫摄影和日本插花艺术展”在日本东京开幕。本次展览是纪念中日邦交正常化50周年系列文化交流活动之一，由故宫博物院、日中友好会馆和日本历史最悠久的花道团体池坊华道会共同举办。中国驻日本大使馆临时代办杨宇，故宫博物院院长王旭东，日本前驻华大使、日中友好会馆会长代行宫本雄二，池坊华道会事务总长池坊雅史分别以视频方式祝贺展览开幕。

“中国故宫摄影和日本插花艺术展”在东京开幕。日中友好会馆供图

本次展览以歌颂四季之美为主题，展出了呈现故宫四季生机活力的特色摄影作品和池坊华道会精心创作的插花作品，寓意对于中日关系早日转圜的美好期待。

杨宇在贺辞中表示，中日同为亚洲国家，地缘相近、文缘相通。在绵延两千多年的友好往来中，两国相互学习、相互借鉴，促进了各自发展与进步。自秦汉以来，汉字、儒学、佛教和艺术相继从中国传到日本，为日本所吸纳与借鉴。明治维新后，中国大批志士仁人来到日本，学习近代科技和文学艺术。中日源远流长的友好交往，是双方宝贵的历史传统和文明财富，值得彼此倍加珍惜、世代相传。中国的故宫和日本的花道分别是两国文化的重要象征，也是本次展览的两大主角。主办方通过巧妙搭配，使故宫影像和花道作品交相辉映，展现了中日文化相得益彰的精彩魅力，赋予了两国传统文化符号新的生机活力。相信此次展览不仅将为两国观众搭建了解和欣赏对方新颖而又独特的视角，也将为双方今后开展文化交流提供新的思路和借鉴。

杨宇表示，今年是中日邦交正常化50周年，是值得双方共同纪念的重要年份。两国领导人就以邦交正常化50周年为契机，推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，为两国关系发展指明努力方向。要实现这个目标，离不开两国人民的理解支持。我们愿同日方进一步挖掘用好两国宝贵文化资源，加强交流互鉴，搭建更多沟通桥梁。希望两国各界以邦交正常化50周年为契机，积极举办人文交流活动，不断加深理解和互信，为推动中日关系改善发展发挥更大作用。

王旭东在致辞中表示，此次展览，我们将通过故宫博物院摄影师的镜头，为大家展示一个充满生机和活力的故宫，让大家在四季的美好之中，来感受故宫的建筑之美。2022年恰逢中日邦交正常化50周年，希望以此次展览为契机，不断拓展和加深与日本各界的交流。

“中国故宫摄影和日本插花艺术展”现场部分展品。日中友好会馆供图

宫本雄二在致辞中表示，今年是日中邦交正常化50周年，是值得纪念的重要年份。文化交流在实现相互理解方面发挥着桥梁纽带作用。衷心希望能有更多观众到展场一探究竟，亲身体验中国和日本传统文化融合带来的乐趣。希望本次展览能够进一步加深日本和中国人民之间的相互理解，让日中两国更多人成为朋友。

池坊雅史在致辞中说，池坊华道会作为日本传统文化的代表，负责本次展览中插花部分的展示，机会难得，深感荣幸。池坊华道会与中国渊源深厚，衷心希望通过日中文化交流，进一步加深两国之间的友谊。

“中国故宫摄影和日本插花艺术展”现场。日中友好会馆供图

开幕当天，池坊华道会青年艺术家团体“IKENOBOYS”在展览现场展示插花艺术，吸引了众多观众前来参观。观众纷纷对中国故宫摄影与日本插花艺术共同呈现的勃勃生机表示由衷赞叹。主办方还将在展场循环播放故宫视频，并在展览期间举办“竹笛与三味线联袂音乐会”“每天40人合作1件插花作品”“插花艺术现场展示”“插花体验教室”等多场活动。展览将在位于东京文京区的日中友好会馆美术馆举办至4月17日。

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