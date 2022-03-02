欧盟近日举行外长会，讨论乌克兰局势，商讨对俄进一步采取制裁措施。目前俄乌冲突还未结束，各方输赢难以预测，但欧洲已经“很受伤”。

能源危机加剧

对于欧洲来说，俄乌冲突后追随美国对俄制裁毫无益处可言。欧洲当前对于俄罗斯存在极强的能源依赖。俄罗斯供应的天然气约占欧洲天然气消费量的三分之一，用于冬季取暖、发电和工业生产。同时，欧盟有四分之一以上的原油进口来自俄罗斯，俄罗斯是欧盟最大的单一能源来源国。其中作为欧洲最大的经济体，德国一半以上的天然气和30%以上的原油供应来自俄罗斯。而法国大部分电力虽然来自核能，但依然依赖俄罗斯进口来满足其对于化石燃料的需求。

从去年冬天开始，受全球大宗商品价格上涨、欧洲能源转型等因素影响，欧洲能源价格开始飙升，面临能源危机。而在俄罗斯宣布军事行动之前，俄乌局势升温加剧了欧洲市场对于俄罗斯供应中断的担忧，天然气价格再度上涨。随着俄乌冲突爆发，德国暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序，更加重了欧洲对未来天然气短缺的焦虑。“北溪-2”正式投入运营可为欧洲每年运输约550亿立方米天然气，而如今管道的投产变得遥遥无期。

2月23日，拜登宣布将针对负责建设“北溪-2”的公司及其高管实施制裁，并称该举动为针对俄罗斯采取的初步措施。美国看似是对俄罗斯进行制裁，实则出卖了欧洲的利益，欧洲未来将为能源供应不足付出代价。随着欧洲天然气短缺问题的加剧，美国又将趁机兜售本国生产的液化天然气，可谓借“雪中送炭”的名义“趁火打劫”。

大批乌克兰人涌入避难

欧盟委员会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松27日说，已有30多万人从乌克兰来到欧盟国家，预计未来会有更多人到来，欧盟需要做好应急计划。约翰松说，目前到欧盟国家的乌克兰人大多有3个月的免签居留权，并未申请难民身份。

为方便避难者入境，波兰24日取消了关于入境需要新冠病毒核酸检测结果的限制，而这一举动极有可能给波兰的防疫工作带来困难。在2015年爆发的欧洲难民危机中，波兰政府拒绝接受欧盟的难民分配协议，因此至今波兰尚无应对大规模难民潮的经验。

2月26日，一些乌克兰人抵达波兰边境口岸梅迪卡。新华社记者周楠摄

根据此前美国政府预计，俄乌军事冲突或将导致100万到500万名乌克兰公民沦为难民，乌克兰国防部则预计数字为300万到500万。俄罗斯当前已经开始接收从顿涅茨克、哈尔科夫、卢甘斯克方向涌入的难民，而距离俄乌边境较远的乌克兰中部和西部民众大概率选择周边的东欧及中欧国家。

美国对乌克兰难民潮的回应颇具讽刺意味。白宫发言人普萨基24日称，美国也为接收乌克兰难民准备就绪，但估计他们更想去欧洲国家。

战略自主更难

与美国不同，欧洲与俄罗斯在地缘与经济上联系极为紧密。在乌克兰问题上，美国不断鼓动战争，而欧洲则希望促进冲突方对话，通过谈判和平解决矛盾分歧。2月以来，随着俄乌局势日趋紧张，欧盟主要大国法国和德国领导人都展开了十分密集的外交斡旋，希望欧洲能够在缓和乌克兰危机上发挥作用，改变美俄主导局势的状况。

随着俄乌冲突爆发，欧盟不仅暴露了自身作用的局限性，而其追求的“战略自主”也受到打击。法德参加的旨在调解乌克兰危机的“诺曼底模式”已经岌岌可危，法德调停下签署的新明斯克协议也难以维系。而美国通过俄乌冲突坐实了欧洲面临安全威胁，欧洲在安全上将更加依赖美国。在26号公布的一段采访中，美国总统拜登公开谈及芬兰和瑞典加入北约的可能性。

2月24日，北约秘书长斯托尔滕贝格在比利时布鲁塞尔的北约总部出席记者会。新华社记者郑焕松摄

欧洲实现“战略自主”依然有很长的路要走。首先欧盟成员国在独立防务问题上始终摇摆不定，而且各怀心思。其次，当前欧洲面临外忧内患，虽然通过乌克兰危机更加清醒地认识到不能完全依靠美国，但短期内难以摆脱对美国的防务依赖。

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监制：包尔文 闫珺岩

作者：华中农业大学教授王战 武汉大学博士田斯予

编辑：孙萍 马骁 金正 程大雨

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