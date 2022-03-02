2022年1月，汤加洪阿哈阿帕伊岛海底火山发生剧烈喷发。近日，我国科学家从类比历史上大型火山爆发的角度，对汤加火山爆发的气候影响进行了估算，结果表明，目前汤加火山的爆发强度不足以对全球气候产生显著影响，更不会改变全球变暖的趋势。

该研究由中科院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室周天军研究员团队与合作者共同完成，相关成果3月1日在学术期刊《大气科学进展》发表。

研究团队使用基于气候系统模式的过去千年气候模拟试验数据，发现火山爆发后次年地表冷却的幅度与火山爆发强度之间存在显著的准线性关系。据此，使用空间标度法，研究团队估算得出，汤加火山爆发后，次年全球平均地表温度仅下降0.004摄氏度，这一幅度处于气候系统内部变率的范畴之内。其中，澳大利亚和南美洲部分地区降温超过0.01摄氏度，中国大部分地区的降温在0.01摄氏度以内。

文章同时指出，从近千年的历史来看，单一火山爆发的气候影响一般限于1至2年内。但如果在一定的时期内，火山爆发的频率集中升高或降低，则足以造成这个时期的气候异常。这次汤加火山的最终气候影响有多大，还需要密切监测其未来的活动态势。从防灾减灾的应急管理角度，对于火山爆发这种“小概率高影响”事件，应该有爆发监测和气候影响预测的科学预案。（记者张泉）

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