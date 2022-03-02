人民网曼谷3月2日电 （记者孙广勇）3月1日，泰国教育部职业教育委员会、清迈大学孔子学院等联合签署中泰“中文+电子商务技能”合作项目备忘录。中泰双方将继续保持紧密合作，不断深层次整合双方资源，形成服务中泰人文交流与经贸合作的共同体。

泰国职教委秘书长素贴、中国全国电子商务职业教育教学指导委员会副秘书长吴洪贵、清迈大学孔子学院中方院长连晨等嘉宾出席并见证合作备忘录的签署。

中泰合作“中文+职业技能”项目自2020年深入推进以来，相继完成了泰国版1+X电子商务职业技能等级标准开发、四门核心课程设计、四套配套教材资源建设，以及相应的实训体系开发；先后组织了“1+X电子商务数据分析职业技能等级证书”师资培训和学生培训，并成功举办首届“博导杯”中泰职业院校创新创业国际邀请赛，共吸引到来自中泰100余所职业院校的超过2000名师生的积极参与，为“中文+职业技能”项目的持续推进奠定了良好基础。

中泰“中文+电子商务技能”合作项目围绕围绕标准体系建设、教学资源开发、师生培训、学术交流、中泰电子商务数据研究、项目开发等一系列教育和商务领域的合作交流，推进中泰两国数字技能人才培养的创新发展。项目将以电子商务为起点，以共商、共建、共享为原则，逐步扩展到物联网、人工智能、工业互联网等领域。备忘录的签署将进一步推动双方青年在创新创业方面的交流与合作，服务中泰职业院校及社会电子商务从业者，带动相关企业开展经贸合作，切实有效地推动数字技能普及，培育中泰经济发展新动能。

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