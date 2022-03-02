人民网华盛顿3月1日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚访问洛杉矶国际研究学习中心。中国驻洛杉矶总领事张平参加。

秦刚一行受到该校校长圣地亚哥、洛杉矶联合学区东区学监胡尔塔及在校师生的热烈欢迎。圣地亚哥回顾介绍了时任国家副主席习近平和时任美国副总统拜登2012年共同访问该校的情况，陪同秦刚观看了陈列在图书馆的习主席当年访问该校的照片和给学生的亲笔签名回信。

秦刚向全校师生转达习近平主席的亲切问候。圣地亚哥代表全校师生表示衷心感谢，并向习主席致以诚挚问候和美好祝福，表示该校愿继续开展好与中国的交往，传承美中友谊，不辜负两国元首的期望。

秦刚与同学们亲切互动，回答了同学们提出的中美青年相互认知、体育比赛、如何履行中国驻美大使职责、中美如何维护世界和平等问题。秦刚勉励学生们继续学好中文，以各种方式积极开展与中国青年的交流，加深对中国的了解，做中美友好的民间大使，让两国元首播撒的友谊种子生根发芽，开花结果，如同习近平主席致你们的信中所说，“为中美友好事业注入亮丽的青春活力”。

洛杉矶国际研究学习中心位于洛杉矶郡南门市，是当地一所公立中学，特色为多国语言文化教学，旨在激励及培养学生成为全球公民。学校目前开设了中文、西班牙语、法语、日语等外语课程，共有100多名学生学习中文。该校于2021年与四川青城山中学结为姊妹学校。

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