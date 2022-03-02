新华社突尼斯3月1日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚国民代表大会1日通过对新政府的信任投票，以接替现任总理阿卜杜勒·哈米德·德贝巴领导的民族团结政府。

根据利比亚国民代表大会发言人阿卜杜拉·布莱希格在议会官网上发表的声明，101名议员出席了当天的会议，其中92人对新政府投了信任票。

2月10日，利比亚国民代表大会举行投票，一致选举前民族团结政府内政部长法西·巴沙加为新总理。不过，德贝巴曾多次公开表示，其领导的民族团结政府将继续执政至国家举行新的选举，政府权力只移交给新的民选政府。此间分析人士认为，利国民代表大会通过对新政府的信任投票，可能会加剧该国当前的政治危机。

卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在瑞士日内瓦签署停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意于2021年12月举行议会和总统选举。利国民代表大会和国家高级选举委员会分别于2021年10月和12月宣布，将议会和总统选举推迟至2022年1月举行。受各种因素影响，选举未能如期举行。

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