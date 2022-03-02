新华社莫斯科3月1日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统新闻局1日发布消息说，俄总统普京签署了关于保障金融稳定补充临时措施的总统令，旨在维护俄罗斯金融稳定。

消息说，美国和一些追随美国的国家及国际组织对俄公民和法人实体采取限制措施，针对此类不友好及违反国际法的行动，俄罗斯决定采取补充措施，以保护俄国家利益、维护国内金融稳定。

总统令规定，自3月2日起，俄居民向“不友好国家”人员提供卢布贷款或与之开展证券和不动产交易时，要获得俄政府外国投资监管委员会许可；开展证券交易时，要获得俄央行和财政部许可，在指定交易所进行；禁止从俄携带按当日俄央行官方汇率折算的等值1万美元以上的外币现金出境。

俄罗斯在乌克兰采取特别军事行动后，美国等西方国家大幅升级对俄制裁措施，并于2月26日宣布将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外。俄央行行长纳比乌琳娜2月28日发表声明说，俄罗斯不断发展国内金融基础设施，可以确保其“不间断运行”。俄已开发可在境内取代SWIFT系统的金融信息传输系统（SPFS）。

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