本报记者 马 菲

韩国首都首尔市政府近期公布了未来5年的“‘一人户’家庭安心生活综合对策”，并将为此投入超过5.5万亿韩元（1美元约合1200韩元）。

相关数据显示，首尔市的独居青年、独居老人、离异家庭等“一人户”家庭不断增加，在整体家庭占比中达到34.9%。此次首尔市公布的措施，主要从医疗、安全、心理健康、住房4个方面着手，以帮助相关家庭解决生活难题。

在医疗方面，继续推广“安心就医”服务。市民通过电话申请后，专业陪护人员将提供往返医院的陪同服务，并可帮助办理挂号、缴费、住院和出院等手续。针对某些居民区犯罪多发现象，将增加社区安全员数量、增设监控摄像头，并推出“安全门卫士”服务。用户每月只需支付相当于市场价一半的价格，便可安装监控摄像头，必要时还可启动紧急呼叫。政府还试点引入人工智能电话问候服务，服务对象可定期收到有关生活状况和身体健康状况的问询电话。

该计划还提出，至2026年向“一人户”家庭提供7万户以上的小型定制住宅，并从今年开始试运行租房签约协助服务。同时，去年9月，首尔“一人户”家庭门户网站正式上线。市民可按居住地区、年龄、性别、类别等关键词进行搜索，找到符合自身条件的对口信息和帮扶政策。

首尔市市长吴世勋表示，希望通过制定相关政策，尽力提升相关家庭生活质量，解决他们遇到的现实困难。

（本报首尔3月1日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)