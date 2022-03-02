本报记者 张 杰

印度尼西亚旅游和创意经济部部长桑迪亚加·乌诺日前表示，蓬勃发展的创意产业已成为印尼振兴经济、创造就业的重要力量。

近年来，印尼政府出台一系列措施推动创意产业发展。以日惹地区为例，当地有婆罗浮屠、普兰巴南等知名旅游景点，还是哇扬皮影和巴迪克蜡染的发源地之一。为激发当地创意产业潜力，加大旅游文化吸引力，印尼旅游和创意经济部与当地政府合作组建了哇扬皮影制作学校和博物馆，升级扩大了巴迪克蜡染市场，不仅出售高中低档的蜡染衣料及成衣，还推出蜡染学习和体验课程，让游客们能够沉浸式体验当地的特色文化。印尼战略和国际问题研究中心经济学家法贾认为，只有提供更多样的旅游创意和旅游纪念品，旅游业才能拥有更大的发展空间。

电影是创意产业的重要组成部分。2021年，印尼旅游和创意经济部向72家影视公司资助了7055亿印尼盾（1美元约合1.43万印尼盾），用于影视作品制作和推广，同时斥资近130亿印尼盾，资助53名影视制作人拍摄短片和纪录片。政府还积极搭建国内电影行业同海外投资者沟通的桥梁，派代表参加全球各大电影节以及创意融资论坛等活动，在展示本国影视作品的同时，向投资者推销自己的创意。

印尼政府注重加大对创意产业的培训和支持力度，向职业学校学生和创意产业人员提供各类在线教育培训、行业实习机会等，引导其参与到音乐、工艺品、动画或影视制作、应用程序和游戏研发等项目中。

数据显示，印尼创意产业目前对国内生产总值的贡献率约为7.3%，创造了约1600万个就业岗位。印尼政府希望，通过持续推动创意产业发展，在未来5年至10年内，将其在经济中的占比提高至10%—12%。

（本报雅加达3月1日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)