本报记者 姜 波

“参加北京冬奥会是一次难忘的经历，我在这里收获了很多快乐。”西班牙自由式滑雪运动员蒂博·马格宁近日在自己的社交媒体账号上写道。他在接受本报记者采访时表示，参加北京冬奥会是“一段充满惊喜的旅程”。

在北京冬奥会上，马格宁参加了自由式滑雪男子大跳台和自由式滑雪男子坡面障碍技巧两项比赛。21岁的他，首次亮相冬奥赛场。北京冬奥会完善的设施和志愿者们的热情服务给他留下了美好印象。

马格宁说，北京冬奥会高效的组织工作令人钦佩。那里设施专业、餐饮丰富，工作人员和志愿者热情友好。中国还采取严格的防疫举措，确保运动员在安全的前提下发挥出最佳水平。

北京冬奥会期间，马格宁持续在社交媒体上分享自己的见闻和感受。其中一段视频记录了他和队友开幕式入场的时刻。画面中，不少运动员手舞足蹈、边唱边跳。赛后回到西班牙，马格宁又在电视上观看了北京冬奥会闭幕式，恢弘唯美的场景再次勾起当时走进国家体育场“鸟巢”的回忆，他难掩激动地说：“北京冬奥会开幕式像一部精彩的电影，我在现场感到非常震撼。”

在另一段视频中，马格宁展示了自己的专业技能：利落的后空翻，顺着大跳台一跃而下，以放松的侧躺姿势一路滑下……这段在首钢滑雪大跳台拍摄的画面，在中国社交媒体上收获了众多网友留言，还有几十名网友以他为原型绘制了卡通画作。“中国朋友的支持让我感动。”连续几天，马格宁将网友送给他的卡通画“晒”在自己的社交媒体账号上，并用中英文双语写道，“感谢一直以来的支持”“我爱你中国，谢谢”。

马格宁说，虽然未能在比赛中取得理想成绩，但中国民众的支持让他备受鼓舞。“从小我就梦想能够登上冬奥舞台。北京冬奥会让我圆梦。”他说，西班牙冰雪运动还有很大发展空间，希望自己的经历可以激励更多年轻人爱上冰雪运动。

（本报马德里3月1日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)