中美关系正面临新的历史性抉择，两国应汲取历史经验，加强沟通和合作，在时代潮流中把握双边关系航向，为人类和平与发展事业发挥应有作用

50年前发表的“上海公报”，不仅结束了中美两国长期隔绝的状态，开启了中美关系正常化进程，也意味着两个社会制度不同的大国愿意和平共处，标志着国际关系迎来格局性变化。当前，中美关系正面临新的历史性抉择，两国应汲取历史经验，加强沟通和合作，在时代潮流中把握双边关系航向，为人类和平与发展事业发挥应有作用。

50年来，在“上海公报”精神指引下，中美关系取得一系列重大进展，给世界带来了巨大利益。曾经可以忽略不计的中美经贸关系，发展到7500亿美元双边贸易和2400亿美元双向投资的规模，为两国经济也为世界经济提供了持续的增长动力。从打击恐怖主义、应对金融危机、阻击埃博拉病毒，到推动签署伊朗核问题全面协议，引领达成气候变化《巴黎协定》，中美合作办成了一件又一件有利于世界的大事。

今天，中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美关系的全球影响进一步上升，双方合作可以给世界带来更多福祉。然而，美国出于错误的对华认知，将中国作为主要战略竞争对手，对中国进行遏制打压，导致中美关系面临建交以来少有的严峻挑战。这不仅严重限制了中美引领国际合作的能力，也引起了国际社会对世界重陷分裂的严重担忧。国际社会普遍希望中美坚持大国责任，为合作应对日益增多的全球性挑战发挥积极作用。

坚持大国责任，才能推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。回望50年前那“改变世界的一周”，一条重要启示就是必须在历史大势中把握中美关系。当年，毛泽东主席在会见尼克松总统时畅谈国际关系，探讨“哲学问题”。美国前国务卿基辛格回忆指出，尼克松同中国领导人的对话主要聚焦宏观世界秩序，而非具体问题，从而避免了让眼前的分歧阻碍两国关系总体改善。中美双方要找到新时期两国正确相处之道，也必须展现大格局、大胸怀，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢三原则。美国一些政客应认识到，鼓吹所谓对华强硬、打压中国的“政治正确”，实际上是缺乏战略眼光和担当精神的体现，是对大国责任的彻底背弃。从长远看，这种做法势必给世界增添巨大风险，恰恰是最大的政治不正确。

坚持大国责任，才能为世界提供更多公共产品。在这个各国利益交融、命运与共的时代，中美共同利益远远大于分歧。全球性挑战需要全球性合作，中美都应拿出大国担当，发挥大国作用。中美协调合作可以为战胜全球疫情、促进经济复苏、应对气候变化等发挥重要作用。中方对美方参与共建“一带一路”倡议和全球发展倡议持开放态度，也愿考虑同美方“重建更好世界”倡议进行协调，向世界提供更多的优质公共产品。亚太是中美利益交融最集中的地区，也是两国互动最频密的地区，理应成为双方构建互信合作的示范田，而非一方谋求势力范围的后花园，更不是两国对立冲突的角斗场。正如新加坡前总理吴作栋所指出的，中美双方应避免因为分歧而发生冲突，进行良性竞争，并且最大限度地加强合作。美方应倾听地区国家的呼声，停止在地区搞阵营对立、封闭排他的小圈子，摒弃基于集团对抗的冷战思维，同中方及地区国家一道，共同打造开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太大家庭。

中美关系的大门既然打开了，就不应再关上。世界既然走出了冷战，就不应再降下铁幕。面向未来，美方应该重温昔日破冰初心，继承弘扬历史经验，顺应国际社会期待，回归理性务实的对华政策，同中方一道推动中美关系早日重回正轨，努力造福两国，惠及世界。

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)