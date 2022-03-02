据新华社北京3月1日电 2月28日，国务委员兼外长王毅应约同索马里外长阿卜迪赛义德通电话。

王毅表示，中索传统友谊源远流长。新冠肺炎疫情发生后，我们相互支援，共同维护两国人民健康安全。中方高度重视中索关系，坚定支持索方维护国家主权独立和领土完整，愿以共建“一带一路”和落实中非合作论坛成果为契机，推动两国关系不断迈上新台阶。

王毅表示，索方积极支持中方提出的“非洲之角和平发展构想”，我们对此表示赞赏。地区各国和中方都是好朋友。中方将继续坚持不干涉内政原则，协助非洲之角地区国家更好应对安全、发展、治理三重挑战。中国外交部非洲之角事务特使已经履职，即将赴地区开展工作。中方期待地区各国通过协商尽早召开非洲之角和平会议。

阿卜迪赛义德表示，索方始终高度重视发展对华关系，将继续在涉及中方的核心利益和重大关切问题上予以坚定支持。索方愿同中方高质量共建“一带一路”，在基础设施、农业、教育和民生等方面深化合作，推动索中关系向更高水平发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月02日 03 版）

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